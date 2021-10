Messi y Sampaoli, cara a cara en el PSG-Marsella

domingo 24 de octubre de 2021 | 6:01hs.

Lionel Messi y Jorge Sampaoli, capitán y DT del seleccionado argentino durante Rusia 2018, se reencontrarán dentro de un campo de juego cuando Paris Saint Germain visite a Olympique de Marsella en el clásico de la undécima fecha de la Ligue 1.



El partido más convocante del fútbol francés, primero para el astro argentino desde su llegada de Barcelona a principios de temporada, se disputará en el Stade Vélodrome desde las 15.45 de Argentina con transmisión de Espn.



Al sazonado natural que supone la presencia de Messi en un clásico, se le agrega en esta ocasión la figura del siempre polémico Sampaoli, un DT al que no se recuerda por haber administrado de buena manera los recursos del seleccionado en la última Copa del Mundo.



Argentina, amén de su temprana eliminación en octavos de final a manos del posterior campeón Francia, abandonó Rusia en una crisis de convivencia entre Sampaoli, su cuerpo técnico y los futbolistas.



Javier Mascherano, referente de aquel plantel argentino, reconoció tiempo después que “estaba claro que el equipo no se sentía cómodo” con los métodos del entrenador, algo que se planteó en una charla de la que el propio exfutbolista participó en pleno Mundial.



Sampaoli no quiso revivir esa historia en la previa del clásico cuando afirmó que “no hay tiempo para recuerdos, sólo para el presente” en la conferencia de prensa que ofreció el viernes.



El santafesino recordó que a Messi le tocó “enfrentarlo y dirigirlo”, por lo que conoce muy bien sus capacidades futbolísticas, a la vez que lamentó no haber tenido un buen “contexto para disfrutarlo” durante su paso por el seleccionado argentino (2017-2018).