San Pedro: fallas en el servicio de energía ponen en evidencia la necesidad de una nueva línea

martes 19 de octubre de 2021 | 13:44hs.

Los usuarios de Energía de Misiones, distrito San Pedro, se encuentran indignados ante las recurrentes fallas que presenta el servicio, generando bajones en la tensión y cortes en el suministro. Solo entre la mañana de este martes y ayer lunes, fueron más de diez las interrupciones que impactan negativamente en el sector económico-productivo y causan daños en equipos que dependen de un buen suministro eléctrico. La solución -dicen- es una nueva línea de 132 Kv, desde San Vicente hasta San Pedro.

Postes de madera, cableados y conectores, que ya cumplieron su ciclo de vida útil, forman parte del tendido eléctrico de 33 KV, que abastece a la capital de la Araucaria desde San Vicente. "La falta de inversión ante el crecimiento demográfico del municipio genera problemas por los cuales fueron presentados numerosos pedidos y reclamos, tanto a los funcionarios locales como provinciales, a fin de que la localidad pueda seguir progresando", lamentaron.

Las interrupciones y bajones de tensión no solo representan un retraso en el sector productivo y comercial, sino en la atención en distintas instituciones públicas como privadas, no siendo menor el daño que genera en los electrodomésticos, donde los que no se queman, sufren desperfectos que disminuyen los años de durabilidad, impactando en la economía de las familias.

"En los últimos años se fueron realizando algunas reparaciones y recambio de equipos, sin embargo para responder al consumo actual que demandan los usuarios es necesario la construcción de una línea, no solo nueva en cuanto a materiales sino en potencia, siendo lo óptimo, una línea de 132 KV", de acuerdo a lo que explicó a El Territorio el ingeniero Juan Gómez, a cargo del distrito, al ser consultado sobre cuál sería la razón de reiterados cortes y bajones que se registran con el tiempo en buenas o malas condiciones.

"Son fallas muy difíciles de ubicar, los operarios deben caminar bajo el tendido para detectar el problema, tenemos conectores y cables que ya están dentro del tiempo de su vida útil, hacemos todo lo humanamente posible para brindar un mejor servicio. Con una línea de 132 KV, esto se evita porque son líneas más altas, con otro tipo de aislación y protección", explicó Gómez a fin de responder a la inquietud de los usuarios.

En los próximos días, los actores involucrados, en un tema que preocupa y afecta a todos los sampedrinos, llevarán adelante una reunión a fin de insistir ante las autoridades provinciales con la urgente necesidad de que se aprueben fondos para dicha obra.

Cabe mencionar que el proyecto fue formulado y se realizaron estudios técnicos y de necesidad, restando los recursos económicos.