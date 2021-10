Ahora Eike diría que sí para ser extraditado

lunes 18 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Pasaron dos semanas desde que Eike Conrad Dubal (24), EK, presunto narco con vínculos con el PCC, fue detenido en el aeropuerto de Posadas para dar cumplimiento a un pedido de captura internacional emitido desde Brasil. Y en este tiempo ha pasado de todo, incluso un giro en su estrategia judicial.

Como informó oportunamente este medio, mientras los detalles de sus presuntos vínculos y su excéntrica vida emergían, el lunes 4 de octubre el joven fue trasladado al Juzgado Federal de Posadas, donde fue notificado de la razón de su detención y el requerimiento de Brasil.

Entonces el joven rechazó ser extraditado a Brasil, de donde lo buscan para cumplir una condena por narcotráfico. Sin embargo, fuentes ligadas al caso confirmaron a este medio que en los últimos días el joven expresó su voluntad de ser sometido al proceso de extradición. Es decir, ya no se opone a ello.

Su decisión, que ya fue ratificada en una audiencia virtual con las autoridades judiciales, se debe a una análisis de la deuda con la Justicia en el país vecino. Su familia y abogados allí se pusieron al corriente del proceso que tiene abierto y consideraron que lo mejor era cumplir con su deuda, para luego ser un hombre libre.

Como viene informando El Territorio, Eike nunca volvió a la cárcel a causa de una salida transitoria. Cumplía entonces la pena de seis años de prisión por narcotráfico y corrupción de menores, luego de que la Policía Civil del vecino país lo registrara vendiéndole cocaína a un adolescente de 15 años en San Borja, una localidad cercana a la frontera con Santo Tomé.

Las conclusiones que sacaron es que no le queda mucho tiempo por cumplir en prisión, ya que para acceder a los egresos transitorios es necesario haber completado un gran porcentaje de la condena. Asimismo, confían en que una vez que se haga efectivo, podrá retomar su vida en Argentina como un hombre libre, debido a que en este suelo - por ahora- no tiene procesos abiertos.

Esta es la explicación de por qué se movilizaba sin problemas en Misiones, donde se había establecido e iniciado varios proyectos comerciales. El pedido de captura solicitado por su país se activó hace poco tiempo, en razón del intercambio de información sobre su persona entre ambos países. Fue, dijeron los investigadores, la forma más rápida de ponerlo en una celda.

La División Investigaciones Narcotráfico Interior Noreste de la Afip-DGA, PSA y Nordeste Argentino (GOC-NEA) venían siguiendo sus pasos desde hace bastante tiempo y consideran que sus inversiones se montaron con dinero proveniente de esas actividades ilícitas . Le atribuyen formar parte de la logística en la ruta de la cocaína que sale de Bolivia o Perú.

Hay gran cantidad de videos e imágenes en las que aparece con sus tatuajes identificativos con armas largas, grandes sumas de dinero, drogas sintéticas y con aviones y cargamentos de lo que serían droga en medio de la selva. No tuvieron que escarbar mucho: los materiales los subía él mismo a las redes sociales.

En uno de esos posteos, dijeron los investigadores consultados, se sacó fotos con dos pilotos relacionados al PCC que están prófugos desde el año pasado, cuando un avión monomotor en el que transportaban 400 kilos de cocaína aterrizara forzosamente por problemas mecánicos Cacoal, en el estado brasileño de Rondonia.

Investigaciones

Pero que Eike no haya sido imputado de nada no quiere decir que no lo investiguen. Cuando fue detenido se le incautaron dos teléfonos celulares que van a ser peritados y en los que, confían los pesquisas, podría haber información de relevancia. “Él no esperaba que lo detengan, se lo agarró desprevenido”, dijo un investigador, confiando en que el brasileño no tuvo tiempo de cubrirse.

Podría decirse que contrario es el efecto que causaron los allanamientos sobre sus inmuebles concretados por PSA el viernes 8, una semana después de su detención. Se trata de una hamburguesería que queda sobre la calle Félix de Azara, entre Córdoba y La Rioja -en su menú, acorde a la excentricidad de su propietario, ofrece hamburguesas bañadas con oro en polvo de 24 kilates- y un departamento sobre calle Neuquén.

No informaron resultados de trascendencia en esos procedimientos.

A Marcos Paz

Mientras tanto, Eike sigue en prisión. Su lugar de reclusión es la cárcel federal de Marcos Paz, donde en la actualidad se encuentran los principales narcotraficantes del país, como Marco Estrada González, quien maneja la comercialización de droga en la Villa 1-11-14; Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos que instaló el terror en Rosario y Néstor Fabián Rojas, misionero que creó el Primer Comando de Frontera y ordenó asesinatos de dos jueces.

Es que su presencia en la provincia significó una incomodidad, debido a que PSA no tenía lugar para alojarlo en Posadas y -dijeron desde la fuerza- nadie más quiso hacerse cargo de su custodia. Por esa razón, fue trasladado a Puerto Iguazú, donde estuvo hasta el jueves 7.

Fuentes ligadas al caso expresaron que el joven aseguró que sería rescatado por un grupo comando por lo que la PSA elevó un informe detallando los riesgos de su permanencia allí. Primero la seguridad en su lugar de reclusión se vio reforzada y luego todos coincidieron - investigadores policiales y judiciales - que el perfil del detenido ameritaba un lugar de reclusión con mayores garantías.

Allí, con el trato de un delincuente que promovía o aspiraba serlo, espera el procedimiento que lo deposite nuevamente en Brasil, para, más pronto que tarde, volver a ser un hombre libre. El proceso está ahora en manos de Cancillería, que formalmente debe requerirle a Brasil la información por la cual lo solicita.



En cifras

6

En Brasil, EK fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico y corrupción de menores, porque le vendió cocaína a un adolescente.