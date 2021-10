Homenaje a los 70 de Charly

lunes 18 de octubre de 2021 | 6:00hs.

El tipo tiene la máquina de ser feliz y además la fórmula para ella.

Suele hacer promesas sobre el bidet, yendo de la cama al living, como un pasajero en trance, un viernes a las 3 AM, pero pide que si su mirada está en otro lugar, cuando lo mires a los ojos, no te acerques a él, porque puede lastimar. Sin embargo, siempre se la pasa hablando a tu corazón. Yo no quiero volverme tan loco, dice mientras interpreta el himno nacional buscando un símbolo de paz, y sopla matando el viento norte.

Son 70 años los que celebra Charly García, el dueño de la leyenda del oído absoluto, y entre los eventos que lo homenajean hay dos muestras fotográficas: una en la Fotogalería del Teatro San Martín y otra en el Planetario.

Días para ponerse el brazalete de Say no More, día para ver qué queda en la heladera, rasguñar las piedras confesando durante el invierno cada aprendizaje y decir ‘vengan todos, que serán tratados bien, bienvenidos al tren’.