Preocupa aumento de obesidad y sobrepeso en chicos de Misiones

lunes 18 de octubre de 2021 | 6:07hs.

Casi en silencio, pero a paso firme, el sobrepeso y la obesidad infantil avanzan en todo el país.

“Es una pandemia”, afirmó a El Territorio la nutricionista Florencia Córdoba, integrante del Colegio de Nutricionistas de Misiones.

La especialista dio cuenta que la situación se replica en la provincia y aumenta año a año. Tal es la alarma que en Misiones se conformó una mesa intersectorial entre el Ministerio de Desarrollo Social, Salud Pública, Educación, Agricultura Familiar, universidades y el colegio que nuclea a los especialistas en la materia.

“Cinco de cada diez niños tienen exceso de peso y aumenta un punto cada año. Es decir, si no lo frenamos, probablemente el año próximo seis de cada diez niños tengan exceso de peso”, señaló.

Otro dato que miran con especial atención es el de niños y adolescentes que acuden a la consulta de salud espontánea a los distintos efectores de salud públicos.

En base a datos del Ministerio de Salud Pública sobre niños y adolescentes atendidos en hospitales o Caps de Misiones el año pasado y su comparativo con el 2019, en niños de 0 a 5 años la tasa de sobrepeso en el 2019 fue del 10,27% y el año pasado aumentó a 13,01%.

En la franja de 6 a 9 años la tasa de sobrepeso en 2019 fue de 14,70% y ahora subió al 16,76%.

En cuanto a la tasa de obesidad del grupo de 6 a 9 años, fue de 11,19% en 2019 y creció al 12,91% en el último período estudiado. En el grupo de 10 a 19 años la tasa de sobrepeso en 2019 en la provincia fue de 17,53% y subió hasta el 19,81%. Y respecto a la obesidad en el grupo 10 a 19 años, la tasa en 2019 fue 9,90% y creció a 11,34%.

Además, los casos también se detectan en la escuela y la alarma es el bullying entre pares.

“El objetivo de la mesa es que desde los diferentes entes, las diferentes instituciones, se aborden estrategias para frenar este avance del exceso de peso en los niños y también se interrelacionen estrategias entre las instituciones, accionar en conjunto”, explicó Córdoba sobre los lineamientos fijados para abordar la problemática.

Hay factores que hacen que la situación empeore con el paso del tiempo. Un aumento en el uso de pantallas, pocas actividades lúdicas o deportivas al aire libre y consumo de alimentos ultraprocesados de bajo valor nutricional y elevado contenido de azúcares, grasas y sal en detrimento de alimentos frescos son los principales.

Aunque también está la cuestión económica y cultural, alimentos a base harina o frituras aparecen de manera más frecuente en la dieta diaria.

“Vivimos en un ambiente que es obesogénico. Esto quiere decir que quizás uno está a la tarde paseando por el centro de la ciudad y tiene acceso a un pancho a cualquier hora; en las escuelas la muestra de los productos que está al alcance de los niños no son los productos saludables, lo mismo pasa en las góndolas y estos productos no saludables encima tienen un componente adictivo, están preparados químicamente para ser adictivos y el niño que recién está formando su hábito es el más vulnerable”, detalló.

Además indicó que la publicidad dirigida al público infantil está orientada y preparada para que el chico consuma alimentos no saludables.

“También entra todo lo que es el marketing, por ahí vemos alimentos relacionados con algún dibujo animado, algún animal o una celebridad y el niño o adolescente tiende a representarse en otro: un varón en un jugador de fútbol, una nena en una modelo. Entonces el chico elige los alimentos a través de esas representaciones y que muy poco tienen que ver con lo saludable”, dijo.

Entornos saludables

Entre las acciones que ya realizaron desde la mesa intersectorial está la presentación de un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados de Misiones.

“La primera estrategia fue la de presentar un proyecto de ley de entornos escolares saludables. Se armó este proyecto de ley que fue presentado el 30 de agosto y ahora tiene que tratarse en las comisiones de Trabajo, Cultura, Educación y Deportes. La idea principal es que todas las escuelas puedan contar con entornos saludables: agua potable, kioscos escolares, educación alimentaria”, sostuvo sobre los puntos principales del proyecto.

También cabe resaltar que a nivel nacional la Cámara de Diputados de la Nación tratará el próximo 26 de octubre el proyecto de ley de etiquetado de alimentos, que busca promover una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para advertir sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Consulta

El primer llamado de atención para los padres de un niño con sobrepeso u obesidad es la aparición del bullying. Ese es, generalmente, el principal y más observable motivo de consulta con un especialista.

“La mayoría de las veces los padres no toman conciencia de que el niño tiene exceso de peso y cuando es obesidad no lo ven como una enfermedad sino que lo atribuyen a que el niño está en crecimiento y no es así”, destacó Córdoba.

Además del bullying, las consecuencias del exceso de peso para la salud pueden ser múltiples.

“Puede traer resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión. Ya hay niños con presión alta y resistencia a la insulina, que puede ser un estadio previo a la diabetes, eso se puede observar cuando el chico tiene el cuello marrón o negro, como una mancha, eso es un estado de resistencia a la insulina prediabetes. Puede aparecer colesterol alto, triglicéridos. También actúa mal contra las articulaciones, que tienen que soportar todo el peso”, sostuvo.

El objetivo a futuro es “trabajar informando, hay muchas actividades deportivas que son gratuitas propuestas por diferentes ministerios, entonces cuando viene la persona, uno le puede indicar dónde ir. A veces la gente piensa que si tiene que hacer ejercicio tiene que pagar y no sabe que hay actividades gratuitas en muchos lugares. Por otro lado, la Universidad Gastón Dachary y la Cuenca del Plata se pusieron a disposición para elaborar actividades de extensión con los alumnos y también se inició una presentación sobre entornos laborales saludables donde se puede certificar a las instituciones o empresas como saludables”.

Si bien por ahora el trabajo está encarado en la ciudad de Posadas, proyectan expandirlo a toda la provincia.



Se consumen más gaseosas y menos frutas

Según Unicef, si no se toman medidas a corto plazo, en 2030 Argentina será uno de los 20 países en el mundo que podría superar los 2 millones de niños y adolescentes con elevados índices de masa corporal.

En base a datos del Ministerio de Salud de la Nación, sólo el 17,6% de los chicos y chicas de 13 a 15 años consume cinco porciones diarias de frutas y verduras, sin embargo la mitad de los estudiantes de esa edad consume dos o más bebidas azucaradas por día.

En tanto, Argentina junto a México y Chile muestra las ventas anuales de productos ultraprocesados per cápita más altas de la región: Argentina (194,1 kilos), México (164,3) y Chile (125,5).

También Argentina, México, Brasil, Estados Unidos y Australia son los cinco países con mayor consumo de azúcar agregada del mundo, con alrededor de 150 gramos por día, consumo que triplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, en Argentina se duplicó el consumo de gaseosas y jugos en polvo en los últimos 20 años (pasando de medio a un vaso de gaseosa por día por habitante) y el consumo de frutas disminuyó un 41% y el de hortalizas un 21% en el mismo período.