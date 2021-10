domingo 17 de octubre de 2021 | 6:03hs.

Tras conocerse la noticia del inicio en pocas semanas del juicio oral por la mayor tragedia vial de la historia de la Gendarmería Nacional (GNA), ocurrida tras el despiste de un colectivo en diciembre de 2015 en Salta y en donde fallecieron 43 centinelas de la patria, los pedidos de justicia por parte de familiares y allegados a las víctimas se volvieron a hacer visibles en las redes sociales.



Uno de los que se pronunció ante la novedad y expresó sus sensaciones fue Juan Carlos Stanechuk, padre de Daniel Elizandro Stanechuk, uno de los tres misioneros que viajaban en el ómnibus de la fuerza que despistó y desbarrancó sobre el kilómetro 854 de la ruta 34 durante la madrugada del 14 de diciembre de 2015.



Durante una charla con este matutino el comunicador social en Leandro N. Alem se mostró un poco más aliviado con la noticia del inminente comienzo del debate, aunque resaltó y dejó muy en claro que el dolor por la pérdida de su hijo es un hecho que nunca nada ni nadie se lo podrá sacar.



El entrevistado reconoció que sus primeros sentimientos al enterarse la novedad fueron “impotencia, dolor, todas esas sensaciones juntas porque hemos perdido a un integrante de la familia, es irreparable el dolor pero te trae alivio saber que va empezar el juicio y lo único que esperamos es justicia y que los responsables de enviar el micro a ese viaje tengan la pena que corresponda”.



“Coincidimos con la mamá de Daniel que es algo correcto (el juicio), en este caso hubo una total desaprensión a la vida humana, hubo una serie de irregularidades detectadas en los elementos de trabajo y de movilidad que según demostraron las pericias no estaban aptos y en condiciones. No sólo de neumáticos sino mecánicos, micros que habían cumplido su ciclo de uso e igual estaban en funcionamiento”, añadió Juan Carlos quien aprovechó la oportunidad para agradecer al fiscal de la causa por todas las actuaciones hechas durante los últimos cinco años y por el acompañamiento a las familias de las víctimas.



Al ser consultado si en algún momento alguna autoridad de Gendarmería brindó alguna explicación sobre lo sucedido, comentó que si bien estuvieron junto a otras familias en el Destacamento Móvil 5 donde seguía órdenes su hijo y los otros 42 fallecieron, en ningún momento les explicaron lo sucedido, ni tampoco emitieron alguna opinión.



También mencionó que nunca tuvo contacto con las cinco autoridades de Gendarmería que están imputadas en el caso y agregó que “con la desgracia uno no busca saber nada de ellos”.



A su vez, aclaró que durante la investigación mantuvo contacto con uno de los abogados que logró la indemnización para siete de las 43 familias que perdieron a sus seres queridos en el siniestro vial y dijo que si bien podía también iniciar acciones finalmente su entorno se inclinó por desistir de ese resarcimiento ya que para él “la parte monetaria no le interesaba, sí que se haga justicia por su hijo”.



Por último comentó que el proceso que inicia el próximo 1 de noviembre en Salta lo seguirá junto a su familia a través de los medios de comunicación y que no tienen decidido viajar a la mencionada provincia.



Tragedia anunciada

Daniel Stanechuk, junto a Ignacio Nicolás “Cafú” Giménez y Avelino Orlando Díaz fueron los tres misioneros que murieron durante la fatídica madrugada del 14 de diciembre de 2015 en Salta.



El colectivo en donde viajaban los jóvenes era uno de los tres vehículos de la citada fuerza que la noche previa habían salido desde Santiago del Estero rumbo a Jujuy para prevenir posibles incidentes sociales a pocos días de la asunción del gobernador Gerardo Morales.



Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada, uno de los neumáticos, que estaba en mal estado de conservación -de acuerdo a las pericias- reventó e hizo que el colectivo chocara con la rampa lateral antes de caer al vacío en lo que se denomina vuelta campana y finalmente quedar con las ruedas hacia arriba sobre el río Balboa.



Durante la pesquisa se estableció que esa rueda era vieja y en 2017 la Cámara de Apelaciones salteña confirmó el procesamiento de dos de los imputados.



En la resolución los camaristas señalaron además que, aunque la ruta estuviera en malas condiciones, mayor era el deber de los imputados en no dejar salir un vehículo con un neumático en mal estado.



En el marco de la investigación, en 2018, el fiscal Ricardo Toranzos pidió la elevación a juicio de la causa por la muerte de los 43 gendarmes.



Toranzos tomó la decisión luego de que los tribunales de Metán y Santiago del Estero se declararan incompetentes y la causa quedara a cargo del Juzgado Federal 1 de Salta. Allí decidió que vayan a juicio Juan Carlos Germán, comandante a cargo de la logística del destacamento móvil 5 de Santiago del Estero y Ricardo Ernesto Villasanti, suboficial responsable de la división motorizada, en el mismo destacamento.



Sin embargo, tras una segunda investigación impulsada por la fiscalía y la querella, se incorporaron los nombres de otros tres jerarcas de la mencionada fuerza, entre ellos Juan Bordón, un misionero que prestaba servicios en Santiago del Estero y que, junto a sus camaradas Elio Méndez y Julio Maidana, también fueron apuntados como responsables del hecho bajo la misma calificación que los dos primeros imputados. Todo esto luego de una unificación de expedientes.



En el caso del misionero, su representación técnica en el proceso estará a cargo de los abogados Hugo Zapana y Federico Tilli, quienes seguirán las distintas audiencias junto al imputado vía zoom desde Misiones.



Por el tipo de delito que se les acusa a los imputados todos aguardan el inicio del debate en libertad. Según pudo saber este medio, se espera que el juicio dure varios meses, con una gran cantidad de testigos citados por las partes.

Con la información de corresponsalía Leandro N. Alem