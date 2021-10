Toto Kirzner contó que fue abusado

lunes 11 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Toto Kirzner (23), el hijo de Araceli González y Adrián Suar, estuvo invitado el sábado al programa ‘Podemos Hablar’.

El joven, que también se dedica a la actuación como sus padres, sorprendió al conductor Andy Kusnetzoff y a los invitados al contar que fue abusado en su niñez por un vecino. “Habíamos alquilado una casa en Zona Norte y ahí vivía alguien a quien yo había visto en un par de oportunidades. Me arrastró a la casa, horrible y en otra oportunidad también…, yo me había ido corriendo llorando y no sabía a quién decirle. Por eso fue una pesadilla vivir ahí”. Relató que a su familia le pudo contar lo sucedido hace dos años.