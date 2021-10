El rosa y la concientización, estandartes de la lucha

domingo 10 de octubre de 2021 | 6:00hs.

Para Fabiana Benítez (49), el Octubre Rosa es uno de los meses con mayor trabajo y responsabilidad. La mujer, oriunda de Jardín América, hace unos años tuvo cáncer de mama. Tras su recuperación, apostó a dedicar su experiencia y tiempo a la concientización sobre esta enfermedad en su comunidad.



Desde hace cinco años trabaja fuertemente -con diferentes propuestas y campañas autogestadas- para despertar responsabilidad y conciencia sobre el cáncer.



En el décimo mes del año, Fabiana se aboca a decorar las plazas y otros espacios públicos de su ciudad con adornos hechos por ella misma, con materiales reutilizados y de color rosado, por supuesto. Si bien tiene colaboradores, como su familia o vecinos que se acercan con donaciones de pintura o a ofrecerle algo de mano de obra, “ya que son muy amables y solidarios”-reconoce-, es ella quien año tras año renueva las decoraciones para embellecer el municipio.



Al mismo tiempo, también organiza distintas actividades sociales con el objetivo de involucrar a hombre y mujeres, grandes y chicos, y a la vez asegurarse de que el mensaje llegue a todos con mucha fuerza.



“Esta situación comenzó en 2016, al ser diagnosticada con cáncer de mama, luego de encontrar un nódulo en el pecho que me hizo acudir al médico”, señaló en diálogo con El Territorio respecto a esa primera experiencia cara a cara con la enfermedad.



“Tras hacerme una mamografía y una ecografía, detectaron el cáncer y a partir de ese momento pasaron muchas cosas por mi cabeza, porque la palabra cáncer asusta”, señaló mientras recordó haber sentido mucho miedo: “Lloré muchísimo”.



Tras la confirmación del diagnóstico, comenzó con valentía el tratamiento. “Consulté con varios especialistas los pasos a seguir, fueron muchos estudios los que me tuve que hacer. También viajé constantemente a Posadas. Y tras la recuperación, el tratamiento continuó. No termina todo ahí”, comentó.



Fabiana siguió con un cuidadoso y responsable tratamiento. “En diciembre de ese año fui derivada a una oncóloga para más estudios, me realicé 35 sesiones de radioterapia y siempre tenía que viajar 200 kilómetros ida y vuelta”, contó sobre el trajín de aquellos días. “Gracias a Dios, siempre tuve la compañía de mi pareja y mis hijos” destacó.



En 2017 continuó con el proceso de recuperación. Se realizó varias cirugías y también le practicaron una histerectomía total. Pese a lo largo del tratamiento, las idas y vueltas desde Jardín América hacia la capital provincial, los estudios y demás cuestiones que se tornaron rutina, Fabiana destacó que todo lo que hizo permitió su recuperación.



Asimismo, celebra todos los días el haber sido precavida y detectar a tiempo su enfermedad. “Si se conoce el resultado en forma temprana mediante ecografía y mamografía, hay un 95% de probabilidad de cura”, mencionó haciendo hincapié en la importancia de la prevención y el cuidado de la salud -responsabilidad que hoy intenta inculcar a través de sus campañas voluntarias-.



“La prevención es muy importante”, resaltó.



Desde entonces, inculca en la sociedad un mensaje concientizador y responsable. Su experiencia la motivó a no quedarse quieta y hoy, en Jardín América, es reconocida como una de las propulsoras del Octubre Rosa.



“Mi experiencia inspiró en mí la necesidad de salir y generar conciencia, comentando a las demás mujeres sobre el cáncer de mama, la importancia de detectar la enfermedad a tiempo y el procedimiento que deben seguir en caso de tener la patología”.



Considerando que todos los 19 de octubre se celebra el Día Internacional por la Lucha contra el Cáncer de Mama, la mujer lleva adelante durante el mes diferentes actividades y propuestas conmemorativas con las que busca prevenir la enfermedad, compartir su experiencia y acompañar a quienes atraviesen el mismo proceso.



“El propósito es que tanto mujeres como varones se involucren en el tema, porque si alguien de la familia tiene cáncer, debe sentir el apoyo constante de su entorno”, comentó haciendo hincapié en la importancia del acompañamiento y respaldo, además del cuidado preventivo.



Actividades esta tarde

Con esa premisa, para hoy organizó una jornada conmemorativa en la plaza Colón. Allí, a partir de las 16.30 se llevará a cabo una tarde de yoga deportivo y danza, a cargo de Luciana Pastuszak y Heidy Flores. Además, habrá samba con Soledad Acevedo y participará también Silvina Soto con danzas sin límites, de la Asociación ‘Crecer Unido’, y el taller municipal ‘Jardín misionero’.



Además, el próximo domingo 24 también se llevará a cabo una caminata de concientización de 4 kilómetros y una travesía en bicicleta de 20 kilómetros. Todo comenzará a las 15.30.



“Es lindo saber que, además de mi familia, mucha gente me acompaña en esto que inicié”, dijo, sintiéndose respaldada y, a la vez, sintiendo el compromiso de su comunidad.