Karen Da Silva se llevó corona doble

sábado 09 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Alegría, unión y hermandad son los valores característicos que Karen Da Silva marcó como ejes para liderar la representación de la Fiesta Nacional del Inmigrante.



“Yo le voy a aportar todo de mí, toda la alegría que nos caracteriza a los brasileños y esa unión y hermandad de todas las colectividades. Eso también tiene que saberse, se tiene que conocer la unión, los valores de nuestro Parque’’, destacó quien hizo coincidir los votos del público y el jurado para erigirse como nueva Reina Virtual y Nacional de los Inmigrantes, el jueves rozando la madrugada en Oberá.



Karen es hija de madre brasileña por lo que su herencia migrante es directa y desde pequeña es parte de esta gran fiesta de colectividades. Hasta hace poco fue parte del ballet Mocidade, tan significativo de los brasileños y de la fiesta en sí. “Ahora me toca llevar la cultura no sólo de mi colectividad sino la de todos a nuestro país, es una gran responsabilidad’’, dijo secundada por quienes compartieron el podio, Dana Nicole Moniec Bojko, de la colectividad polaca (primera princesa) y Sol Macarena Rivero, de la paraguaya (segunda princesa).



Si bien el ritual de desfile, de coronación, los atributos como la capa, corona y demás hoy parecen un tanto vetustos, las colectividades lo viven con intensa emoción, nerviosismo y siempre aliento a su candidata. Más que nunca es necesario remarcar que la representación significa ser embajadora cultural de la fiesta de todos los inmigrantes y no una simple elección de principios hegemónicos.



Así, lo entendió Karen, que hizo hincapié todo el tiempo en la responsabilidad que demanda su cargo y que va más allá de la estética.



“La Fiesta del Inmigrante para mí sinceramente es un segundo hogar. La vivo, la siento desde muy pequeñita. Así que tener el honor y este privilegio de representarlos a todos, para mí es hermoso y lo voy a hacer con todo el amor, con todo el respeto y la responsabilidad que se merece’’, alegó.



“Desde muy chiquita participo y era como un sueño representar a mi colectividad y la fiesta. Hoy se dio y me toca y es increíble’’, cerró, desbordada de alegría y visiblemente muy emocionada.