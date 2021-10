Nación eliminó el distanciamiento en universidades

viernes 08 de octubre de 2021 | 6:05hs.

El gobierno nacional eliminó el distanciamiento de 1,5 metros que era obligatorio en las aulas universitarias y, de ese modo, autorizó el retorno a la presencialidad plena en el nivel. A partir de ahora, serán las propias universidades, en coordinación con las autoridades sanitarias de cada provincia, las que deben establecer sus propias pautas, y así definirlos pasos a seguir, ya sin la limitaciones de los protocolos nacionales que estaban vigentes.

A través de una resolución, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, derogó una norma con fecha del 8 de agosto de 2020, que impedía la vuelta a la normalidad en las universidades. A partir de la nueva resolución, las instituciones ya no necesitan recibir el aval de Nación para avanzar en mayor presencialidad, aunque todavía necesitan articular con el ministerio de Salud provincial.

Con esta modificación del instrumento legal, se disipa una de las razones por las cuales las universidades en Misiones seguían con sistema bimodal o bien con retorno gradual de la presencialidad. Según habían justificado los rectores consultados por El Territorio, la virtualidad todavía sigue vigente por el gran porcentaje de estudiantes que no vive en la ciudades donde están sus facultades y tuvieron que dejar de alquilar para regresar a sus casas desde el año pasado. Señalaron que la situación económica de estos chicos, el bajo número de inoculados en este grupo y la falta de infraestructura para que se respeten los protocolos son algunos de los factores influyentes en esta decisión, que es autónoma de cada casa de estudios.

Autonomía provincial

“Establecer que la efectiva reanudación de las actividades académicas presenciales en Universidades e Institutos Universitarios será decidida por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, quienes podrán suspender las actividades y reanudarlas conforme a la evolución de la situación epidemiológica”, sostiene la resolución.

La medida fue bien recibida por el sistema universitario. De hecho, había sido uno de los compromisos que Perczyk había asumido la semana pasada en una reunión con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi, y el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Rodolfo De Vincenzi.

De ese encuentro había surgido una declaración que promovía “el retorno a la presencialidad plena cuidada en todas las universidades del país”, pero para ello se necesitaba primero revisar el protocolo vigente. Para que pueda existir asistencia completa en las aulas, en primer lugar no puede haber distanciamiento obligatorio de metro y medio. “A partir de esta resolución ya no es necesario pasar por el Ministerio de Educación para avalar los protocolos ni tampoco hay un protocolo marco nacional. Ahora solo queda la instancia sanitaria a nivel provincial. Como las condiciones sanitarias hoy admiten que la educación pueda funcionar sin distanciamiento, lo natural sería que cada jurisdicción saque sus pautas y que, no se pida distancia en las aulas”, dijo De Vincenzi.



Reunión del Comité de Crisis de la Unam

En algunas facultades ya funciona el esquema híbrido (virtual y presencial), mientras que la mayoría de las cátedras prácticas son presenciales al igual que los parciales y mesas de exámenes de algunas materias desde principios de año. Fernando Kramer, vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) sostuvo en diálogo con El Territorio: "Creemos que vamos a seguir con la gradualidad como hasta ahora, tenemos el problema de que estamos a fin del cuatrimestre y no podemos llamar a los alumnos de Posadas, Oberá. Los alumnos quedaron en sus casas".

"El martes - 12 de este mes- a las 10 tenemos una reunión con el Comité de Crisis, decanos y agentes de higiene y sanidad y vamos a discutir un poco sobre cuáles son los pasos a seguir de acuerdo a las decisiones en la provincia", explicó Kramer.

Y en esa línea garantizó que, si la situación epidemiológica se mantiene, recién en el 2022 habrá presencialidad plena en la casa de estudio. En las facultades de la Unam entre el 50% y más del estudiantado son chicos que viven en otras localidades y para cursar debían pagar un alquiler.