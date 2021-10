Ventas explosivas de motocicletas desde julio, dicen en Eldorado

jueves 07 de octubre de 2021 | 8:02hs.

En consonancia con los datos que se conocen a nivel nacional, la venta de motos en la ciudad de Eldorado mejoró ostensiblemente en los últimos meses.



Nazareno, empleado de una de las agencias más importantes de ventas de motos en la Capital del Trabajo, señaló: “Las ventas mejoraron a partir de julio. En julio y agosto hubo un crecimiento importante en el número de unidades vendidas, en septiembre se mantuvo y en lo que va de octubre vienen muy bien las ventas. No podría dar un porcentaje del crecimiento en las ventas, pero para tener una idea, con anterioridad hubo meses en que se concretó una sola venta”.



En cuanto al tipo de motos vendidas, comentó: “Sin dudas que las motos que más se venden son las de pequeña cilindrada. En nuestro caso las de 110 cc, que hoy las más baratas rondan los 120.000 pesos. Igual hay gente que tiene una mayor capacidad adquisitiva que compra motos de mayor cilindrada, y quienes pueden intentan llegar a las marcas más reconocidas, como pueden ser Honda y Yamaha. Pero gran parte de las ventas son las de 100 cc”.



Uno de los motivos que impulsó las ventas es el precio del combustible y el ahorro que significa movilizarse en motocicleta.



“En mi caso siempre iba a trabajar en el auto -cuenta, por su lado, Guillermo- pero con el costo del combustible y el SEM (Servicio de Estacionamiento Medido) me di cuenta de que era mucho dinero el que destinaba para ir a trabajar. Me puse a hacer números y vi que con una moto prácticamente pagaba la cuota con lo que me ahorro por mes. Entonces compré una moto chica, una 110 que sólo la uso para movilizarme en la ciudad. Eso fue en julio”.



“De a poco me fui acostumbrando a usarla y hoy sólo uso el auto en caso de lluvia o para viajar fuera de Eldorado. Al principio tenía temor porque es más peligroso, pero si uno anda con cuidado le va agarrando confianza y es mucha la diferencia en dinero”.