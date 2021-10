El ballet como cable a tierra de los mayores

lunes 04 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Los ballets de las diferentes colectividades de la Fiesta del Inmigrante están divididas por etapas de la vida: niños, adolescentes y adultos; lo bueno es que no tiene límite y allí están los adultos mayores, regalando el arte de la danza del país que representan.

Cada ballet tiene su grupo de adultos mayores y el de la colectividad portuguesa sorprendió por ser una de las más multitudinarias. Todos guiados por el profesor Hugo Viera, responsable de varios ballets y al frente del grupo de la colectividad nórdica hace 35 años.

En el escenario mayor Norguss Jacob, más de 40 personas, entre mujeres y hombres honraron la tierra portuguesa con su danza. De vestido rojo, sobresalía Marta Aguirre Patiño (73), muy concentrada.

Volver a la fiesta este año, fue especialmente significativo para los adultos mayores. “Estoy súper contenta porque podemos disfrutar nuevamente de la fiesta. Fue muy triste el encierro y nos faltaba esa comunicación con todos los integrantes del ballet de forma presencial, los mayores necesitábamos salir del encierro”, explicó Marta.

La colectividad portuguesa fue una de las últimas en sumarse a la celebración. Primero algunos descendientes de portugueses se aventuraron a sumar un kiosco dentro del pabellón de espectáculos, luego pasaron a la casa francesa y de a poco construyeron la actual casa de la colectividad en la que siguen trabajando para que se potencie como un castillo luso.

Marta comenzó su aporte desde la danza. “Si bien empecé en el ballet, después me ausenté y ahora hace tres años que estoy de forma activa, acompaño a mi hija y somos madre e hija en el escenario”, dijo.

Los adultos postulan que bailar la danza de su origen les genera alegría y además cuentan que aprenden rápido.

Por otro lado, Marta ponderó el lugar de la mujer en la fiesta “considero que la mujer tiene las mismas posibilidades. Hoy podemos demostrar que hacemos muchas cosas que antes no se nos permitía y por suerte eso se puede en Argentina”.

Karina volvió al escenario

Karina la Princesita regresó a la Fiesta Nacional del Inmigrante, después de 4 años y brindó un show de lujo para un público que se acercó entusiasmado a pesar de la copiosa lluvia que caía en ese momento. En rueda de prensa Karina confirmó que esta “es mi primera fiesta desde la pandemia”, recordando que desde que pudo volver a ver a su público actuó en shows en teatros (en Rosario y Tucumán) salones de fiesta y televisión.

Su última visita a la tierra colorada fue justamente en este escenario en 2018 y reconoció que “siempre es un placer volver, además es una de las provincias que no tengo el agrado de venir tan seguido”. Por eso, en esta ocasión aprovechará el viaje para visitar y conocer un poco más Misiones.

Sobre el escenario Karina volvió a mostrar que sigue intacta esa conexión con sus fans. Sus temas Sin vergüenza y Corazón mentiroso, Fuera, Con la misma moneda y el nuevo Pirata, entre otros hits fueron coreados y aplaudidos.

El carisma de la artista llevó a invitar a su par misionera Diana Amarilla para cantar dos temas ya que son asiduas amigas de redes.

“Siempre hablamos por redes, ella retuitea algunas versiones que canto de sus temas y cuando me enteré que venía, le escribí y no dudó en invitarme para compartir escenario, ojalá sirva para que me inviten a esta gran fiesta”, contó Diana dando cuenta del lazo que une a Karina y Misiones.

Programa

Hoy

18: Apertura del Predio. Entradas Generales y juubilados: $200.

19.30: Cuadro apertura

- Ballet Colectividad Brasileña

- Ballet Colectividad Árabe

- Ballet Colectividad Ucraniana

- Marcos Paiva

- Ballet Colectividad Francesa

- Ballet Colectividad Nórdica

- Ballet Colectividad Portuguesa

01: Cierre del Predio.

Mañana

18:Apertura del Predio: 18.00 hs. Generales: $200.- Jubilados: $ 200.-

20. CUADRO APERTURA

- Ballet Colectividad Paraguaya Oberá “ÑASAINDY”

- Ballet Colectividad Suiza Oberá “ALPENROSE”

- Grupo de Danzas Rusas y Belarusas “ METELITZA”

- PRESENTACION REINAS

- Ballet Centro Cultural Argentino Oberá “DIFUNDIENDO LO NUESTRO”

- Ballet Colectividad Española “ESPAÑA BAILA”

- Un Fuelle y una guitarra

01. - Cierre del Predio.