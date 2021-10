Condenado por homicidio en 2013 competirá en pelea de kickboxing

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:03hs.

El 26 de septiembre de 2010, en el marco de un partido de fútbol de la Liga Colonial de San Pedro, los integrantes de dos equipos protagonizaron una gresca generalizada que finalizó con el homicidio del agente de Policía Cristian Javier Ramos (24).



La víctima estaba a cargo del destacamento de Cruce Caballero, pero ese día se hallaba de civil y jugó para un equipo. Luego se quedó a ver el último partido, circunstancia que le costó la vida.



Desde un primer momento el autor del hecho fue identificado como Darío Agustín Martins, entonces de 19 años, quien permaneció cuatro días prófugo.



El acusado fue detenido y en octubre de 2013 el Tribunal Penal Uno de Oberá lo condenó a 17 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego.



Ante la cantidad de testigos que lo vieron asesinar al policía, Martins reconoció la autoría del hecho en juicio abreviado.



Asumió la culpa y precisó que esa tarde extrajo de su mochila un revólver calibre 22 y disparó contra Ramos, aunque no sabía que era policía ya que no lo conocía y la víctima tampoco usaba uniforme.



Al cumplirse once años del trágico hecho, a partir de enero de 2022 Martins gozará de la libertad condicional. En ese marco, con el objetivo de afianzar el proceso de reinserción social, el interno de la Unidad Penal III de Eldorado practica kickboxing y esta noche participará de un evento en el polideportivo Juan Domingo Perón de San Javier.



Será trasladado y custodiado por personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y luego de la competencia regresará al presidio.



Día trágico

Con relación al hecho que derivó en la sentencia de Martins, en el expediente se pudo comprobar que si bien la víctima era un agente de la Policía de Misiones, el agresor desconocía dicha circunstancia.



Por esa razón se trató de un homicidio calificado por el uso de arma de fuego y no por la condición de policía del fallecido.



Al momento del hecho, la víctima vestía un short y botines, ya que también participaba del campeonato de fútbol de San Pedro.



Había culminado el último encuentro del día cuando las parcialidades de dos equipos se enfrentaron a los golpes.



Según la investigación, Ramos y un compañero de plantel intentaron separar. Pero en medio del descontrol Martins corrió hacia el lugar donde tenía su mochila, sacó un revólver calibre 22 y disparó contra la humanidad del policía que estaba vestido como un futbolista más.



El proyectil ingresó a la altura del estómago y afectó una arteria clave. En primera instancia Ramos fue trasladado al hospital de El Soberbio y luego derivado al Samic de Eldorado, donde falleció.



La investigación del homicidio del agente determinó que el acusado no lo conocía, porque era de otro paraje, aunque ambos participaban en el mismo campeonato.



También desconocía que fuera policía, lo que terminó siendo un atenuante. Después de matar al agente se ocultó varios días en el monte, pero el asedio de la Policía y la negociación con su familia derivaron en la entrega del acusado.