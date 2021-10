Temporal dejó voladuras de techos y árboles caídos y sigue la alerta

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:05hs.

Tal y como lo anunció el pronóstico del tiempo, durante la noche del jueves y ka madrugada de ayer llegó el temporal a Misiones y afectó a varios vecinos de distintas localidades que debieron ser asistidos. No obstante, la alerta por el mal tiempo continúa hasta mañana en toda la región.



Según los datos recabados por Defensa Civil, por ruta nacional 14, a metros del acceso al Destacamento de Villa Industrial en dirección hacia la localidad de Leandro N. Alem, una vivienda sufrió voladura de techo.



En Jardín América, la caída de árboles y postes de tendido eléctrico produjo cortes del servicio de energía eléctrica en algunos barrios por más de cinco horas, restableciéndose recien al mediodía.



En la ciudad se contó un total de 23 postes caídos, como así también varios árboles sobre la ruta provincial 7, la avenida Libertad, colectora Aconcagua y diversos barrios del municipio. A su vez, un reconocido comercio de Jardín América, sobre avenida Libertad, sufrió la rotura de su techo por la caída de un árbol.



Además, en las localidad de Ruíz de Montoya, dentro del departamento Libertador General San Martín, los barrios afectados por fuertes vientos fueron Relocalizados y Gervasio Acosta, donde también varias viviendas sufrieron la voladura de sus techos.



En esa ciudad hubo un arduo trabajo por parte de la Cooperativa de Luz y Fuerza debido a los numerosos postes, cables, gajos, ramas y troncos de árboles caídos en distintos lugares de la ciudad.



Junto al personal de la Municipalidad local se trabajó intensamente para juntar todo lo que había caído y restablecer el servicio eléctrico tras la tormenta, lo que también demandó varias horas.



En la Escuela N° 300, de la misma comuna, se pudo dictar las clases a pesar de que habían árboles caídos que obstruían el paso, como así también los cables que habían en el suelo. No obstante, muchos alumnos faltaron durante esa jornada matutina.



Por su parte, cerca de la medianoche del jueves un fuerte temporal de viento, lluvia y actividad eléctrica azotó a la localidad de Candelaria y alrededores. La importante descarga eléctrica ocasionó varios inconvenientes entre ellos cortes en el servicio de luz, internet y otros.



En el barrio El Lago hubo caída de árboles que se llevó consigo el tendido eléctrico como así también en el barrio Anselmo, lo que implicó que muchas familias estuvieran sin luz durante toda la mañana de ayer.



Al respecto, el jefe de distrito, Esteban González, sostuvo por la mañana a El Territorio: “Se encuentra todo el personal del distrito trabajando en varios lugares. En el barrio Anselmo los vientos rompieron tres postes de media tensión y tres de baja tensión, dicho barrio se encuentra sin suministro de energía en cuanto terminen las reparaciones se va a normalizar la energía en el barrio”.



En la zona de una conocida pollería de las afueras del casco urbano también se encuentra fuera de servicio debido a que el viento fuerte rompió un seccionador de media tensión. El personal a cargo de González trabajó durante toda la mañana para restablecer el servicio lo antes posible.



Uno de los daños más importantes lo sufrieron una madre y sus hijas, que mientras descansaban fueron sorprendidas por el ensordecedor ruido del viento que arrancó de cuajo todo el techo de su vivienda situada entre calles Maipú y 12 de Octubre. Las tres mujeres pasaron la noche en una habitación, el único sector que no sufrió daños y pudo resguardarlas.



En la mañana de ayer el personal de la Municipalidad trabajó para solucionar el inconveniente, rescatando las chapas que quedaron esparcidas por los alrededores.



Tal es así que Candelaria amaneció con gran cantidad de ramas pequeñas y hojas caídas en cada sector de la localidad.



Por su parte, en Paraje Santa Inés, en la localidad de Garupá, sobre ruta 105 en el kilómetro 9 otra casa fue afectada y varios productores fueron afectados en sus plantaciones.



En Loreto se registraron lluvias con fuertes ráfagas de vientos, como así calles inundadas. En tanto, sobre la calle San Martín se constató la caída de un árbol que afortunadamente no produjo daños.

Cómo sigue el tiempo

La Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad) adelantó que un sistema de baja presión atmosférica en superficie que da continuidad al mal tiempo hasta mañana sobre la región.



Por ello se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad. No se descarta la caída aislada de granizo, rayos, lluvia intensa y ráfagas de viento. Los modelos indican que las zonas más afectada serán el Centro y Norte de la provincia de Misiones, en donde los acumulados de precipitación pueden ubicarse entre 60 y 100 milímetros. Se prevén mejoras temporarias, mientras que la definitiva llegará a Posadas a partir del domingo por la tarde con el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura.



Hoy persistirá la inestabilidad, se prevén lluvias y tormentas sobre todo Misiones a lo largo de la jornada. Ambiente fresco y húmedo. Los vientos del sureste y del noreste con intensidades entre 6 y 12 kilómetros por hora con probabilidad de ráfagas de 35 hasta 40 kilómetros por hora. Temperaturas con máxima estimada en 23º en Puerto Iguazú y la mínima sería de 14º en San Javier.

Con la información de corresponsalías