Qué ver, leer y escuchar

sábado 02 de octubre de 2021 | 6:00hs.

#Vivo

Netflix



Un horrible virus se propaga rápidamente y arrasa una ciudad provocando el caos. Mientras tanto, un joven atrincherado en su apartamento y aislado del mundo digital busca desesperadamente una salida.



Jack Reacher

Netflix, Paramount



Una mañana, cinco personas mueren por disparos en un ataque aparentemente aleatorio. Todas las evidencias apuntan a un sospechoso: un ex francotirador militar. El interrogatorio al hombre produce una declaración: contactar a Jack Reacher.



Algún día, hoy

Ángela Becerra



Betsabé Espinal, que con solo 23 años se convierte en la heroína de una de las primeras huelgas femeninas de la historia. Ángela Becerra construye un monumento a la amistad más pura envolviendo a sus protagonistas en un apasionado círculo de amor.



Feminismo terapéutico

María Fornet



María Fornet integra psicología y perspectiva de género en un empoderador recorrido por el lado más sanador del feminismo. Una obra que invita a expresar una versión más auténtica y libre de nosotras mismas, y reflexiona sobre los temás más grandes del feminismo.



Nada

Los Del Portezuelo



El grupo de folclore Los Del Portezuelo presentan Nada, el primer corte de su próximo disco que estará disponible en noviembre por el sello Warner Music Argentina. Con esta nueva canción la banda oriunda de Salta muestra su faceta más romántica.



Tú no me conoces

Danny Ocean-Tini



Este nuevo single llega a sacudirnos con el particular estilo que ha caracterizado a Danny en sus propuestas. Trae un poderoso mensaje: invita a ser lo suficientemente reales dentro de lo irreal e idílico que es el amor.