El Tancredo Neves quedó habilitado para turistas de países limítrofes

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:06hs.

El paso internacional Tancredo Neves quedó formalmente habilitado para el ingreso de turistas extranjeros de países limítrofes y para el regreso de argentinos. La decisión formal se conoció en horas del mediodía y desde allí empezaron los primeros cruces sobre el puente con mayor tráfico del país antes de la pandemia (ver páginas 4 y 5).



Asimismo, anoche, al cierre de esta edición, el gobernador confirmó a El Territorio el paso de argentinos a Brasil tras la habilitación del cruce, que no se podía realizar en las primeras horas de la prueba piloto.



Precisó que quedó autorizado el tráfico vecinal fronterizo, por lo que ciudadanos iguazuenses podrán salir del país y hacer turismo o diligencias en la vecina ciudad.



Para ingresar, los iguazuenses deberán cumplir una serie de requisitos y además no podrán salir más allá de los límites de la vecina ciudad. Estas limitaciones podrían cambiar a partir de este viernes (l 1 de octubre), cuando los protocolos se modifiquen.



Los requisitos que los argentinos deben presentar son: declaración jurada (DDJJ) electrónica, que se carga en la página www.migraciones.gob.ar para ingreso y egreso de cada movimiento que se haga. Además, dos dosis de vacuna o PCR negativo; además, deben volver a Iguazú dentro de las 24 horas.



Esta noticia revolucionó a la ciudad y colapsó el sitio web, ya que muchas personas que tienen familiares en Foz do Iguazú, ya en la noche del lunes salieron del país para ver a sus allegados, como en el caso de Víctor Fernández que no ve a su madre desde el inicio de la pandemia y no conoce a su sobrina de seis meses.



Por otra parte, por la tarde arribaron autoridades nacionales y provinciales para evaluar la puesta en marcha del corredor turístico seguro que solicitó Misiones para avanzar con la prueba piloto del turismo extranjero, que hasta el domingo no estaba permitido vía terrestre. El encuentro, que se realizó en el Centro de Frontera, contó con la participación del gobernador Oscar Herrera Ahuad; el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; la directora de Migraciones, Florencia Carignano; el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el prefeito de Foz de Iguazú, Francisco Brasileiro, el intendente local, Claudio Filippa; y los diputados por Misiones, Ricardo Wellbach y Cristina Brítez.



En este sentido, los funcionarios destacaron la importancia de habilitar al paso de manera segura y en este sentido anticiparon que se trabajará para garantizar la reactivación plena del turismo en la provincia.



En su mensaje, Herrera Ahuad recordó cada momento desde el inicio de la pandemia, como el cierre de la frontera y lo difícil que fue para los iguazuenses subsistir. En tanto, en otros puntos de la provincia, la actividad económica se reanudó mucho antes. Y resaltó que los demás destinos de la provincia llegaron a crecer en pandemia. Sin embargo, para Iguazú la apertura del puente es primordial debido a la hermandad que prevalece en las ciudades.



“Hemos trabajado muy fuerte. Créanme que no es sencillo habilitar un paso de frontera como es del Puerto Iguazú, pero cuando hay voluntad, cuando hay decisión política y sentido común se pueden lograr estas cosas”, dijo el mandatario provincial.



En esta línea dijo que “hay medidas sanitarias que tomar y respetar, y nuestra provincia es muy seria en esto. Tenemos casi todo el territorio en límites con el extranjero y ahora estamos superando de apoco las adversidades. Esta de hoy (por ayer) es una medida piloto que servirá de ejemplo a los otros pasos, y trabajaremos de forma ordenada para garantizar la apertura paulatina de todos los pasos con seguridad sanitaria y con el mínimo impacto epidemiológico en la provincia y en el país”.



“Siempre pusimos el objetivo en la vuelta, no perdimos el tiempo esperando que pase la pandemia. Lo tomamos como un tiempo de oportunidades. Por ejemplo, en la zona del río Uruguay como en El Soberbio hemos cuadruplicado la capacidad hotelera”, explicó el gobernador ya durante el acto de reapertura y mostrando que Misiones tiene al turismo como uno de sus ejes económicos.



Luego afirmó: “Tomamos la decisión de volver a la normalidad, una normalidad con sus desafíos porque no es el mismo mundo de hace dos años. La gente no es la misma, pero tiene las mismas esperanzas y expectativas de salir a divertirse y compartir en familia. Y así venir a los lugares a ver lo que la naturaleza ofrece, como en Iguazú”.



Por su parte, el titular del Ministerio del Interior de la Nación, De Pedro, afirmó que la apertura de las fronteras, de forma progresiva, se fundamenta en que “en la Argentina hay un muy bien nivel de vacunación y eso permite volver a una cierta normalidad en la relación con los países vecinos”.



En su discurso destacó que la reactivación económica será total a partir de ahora, en todas las actividades relacionadas con el turismo. Y reveló que “es un día muy especial, nos da mucha felicidad venir con esta decisión del gobierno nacional, esta decisión que abre las fronteras de Iguazú volviendo a generar turismo, comercios, encuentros familiares entre pueblos hermanos”.



Por su parte, Brasileiro, intendente de Foz, celebró la apertura de la frontera.



“Foz de Iguazú y Puerto Iguazú tienen una hermandad muy importante, amistad. Estamos entrelazados económicamente y somos hermanas siamesas porque nos unen las Cataratas y como hermanos tenemos que abrazarnos y encontrarnos”.

El puente de Encarnación y Posadas espera

Si bien todas las expectativas estaban puestas en la habilitación del paso fronterizo del puente Internacional Tancredo Neves, en rueda de prensa el gobernador Oscar Herrera Ahuad aclaró el corredor turístico se ha generado por tres días hasta el 1 de octubre y que los demás pasos de frontera de la provincia se irán habilitando conforme el gobierno nacional determine.



“Vamos a ver cómo define la Nación la operativa de los demás pasos internaciones, cuando lo defina nosotros vamos a acompañar como lo hicimos con este paso de frontera”. Además el gobernador hizo hincapié en el apoyo que está brindando del gobierno provincial a Puerto Iguazú, ya que mañana se hará entrega de viviendas, en los próximos días se inauguraría el hospital modular y a fin de mes estarían en condiciones de poner en marcha la nueva planta potabilizadora de agua, obra que se concretó en pandemia.

Con la información de corresponsalía Puerto Iguazú

En medio de emociones cruzadas, se habilitó el cruce Iguazú-Foz después de 560 días