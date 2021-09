Karting: los misioneros se subieron al podio en la 7° fecha de la Gran National

martes 28 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

El posadeño Francesco “Chicho” Grimaldi ganó de punta a punta la séptima fecha de la RMC Grand National, que se disputó el domingo en el Kartódromo Sudamericano de Sunchales, Santa Fe. Por su parte, su compañera de equipo Mairu Herrera Ahuad fue 3°.



Grimaldi ganó todos los puntos que estaban en juego y logró su quinta victorias en el año en la divisional Senior Max. El posadeño sigue como claro líder del campeonato con 701 unidades, quedó a un paso de consagrarse y de lograr el cupo como integrante de la selección argentina para competir en el Mundial Rotax, que se disputará del 11 al 18 de diciembre en el circuito internacional Bahréin.



“El auto funcionó muy bien, tuvimos un gran ritmo todo el fin de semana y fue un gran trabajo de todo el equipo. Sabíamos que haciendo una buena largada después íbamos a tener buen ritmo porque el equipo hizo un gran trabajo y solo me quedaba hacer mi parte. Nos llegamos todos los puntos y estamos cada vez más cerca de lograr el pase al Mundial”, explicó Grimaldi antes de viajar a Santa Fe.



Mairú también se lució

Por su parte, la posadeña tuvo un fin de semana de menos a más dentro de la divisional Senior Max. El arranque no fue el mejor ya que no pudo terminar en la primera manga. En la segunda manga llegó tercera. En la tercera manga, la misionera peleó palmo a palmo por la victoria con su compañero de equipo el posadeño Francesco Grimaldi.



En la final Mairu salió a buscar el podio y gracias al gran karting que le entregó el equipo Zaffaroni Kart, pudo avanzar, ser protagonista y redondeando un tercer puesto, sumando buenos puntos para el campeonato.



Con este resultado, la posadeña se ubica en la cuarta posición del campeonato con 387 puntos.



“Fue un muy buen fin de semana en una pista que siempre me trató bien. Este podio va dedica al equipo Zaffaroni Kart y a mi familia que me apoya siempre”, explicó Mairu.



La próxima cita será el próximo 30 y 31 de octubre, fecha que tendrá el condimento de puntaje doble.