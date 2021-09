Dieron de alta veterinaria a Dante, el pitbull que atacó a dos personas la semana pasada

viernes 24 de septiembre de 2021 | 16:17hs.

El director de Bromatología, Oscar De Souza, contó acerca de la situación de Dante, el perro raza pitbull que el lunes de la semana pasada (13/9) atacó a un niño y a su madre en una vivienda del barrio Tablada, lugar destinado al cuidado. Por el ataque el nene de 5 años recibió cinco puntos en la cabeza y 25 en el brazo, y la madre 30 puntos.

"Ese mismo día nos avisaron y se procedió a retirar al perro del domicilio. Le habían entregado el perro a un menor de 16 años, como era menor tuvimos que hablar con el padre, se retiró el perro, se lo alojó en el canil municipal, y estuvo en observación como lo indica la Ley Nacional de Profilaxis contra la rabia. Dante estuvo diez días en observación y asilado. Ayer se cumplieron los diez días, y Dante fue dado de alta veterinaria, todavía está alojado en el canil porque se empezó un proceso de búsqueda de un adoptante", relató el veterinario.

En cuanto a la posible adopción del can, De Souza afirmó que se encuentran analizando posibilidades. "El adoptante tiene que reunir ciertos requisitos indispensables, más que nada por el episodio que tuvo y por información que estuvimos recabando en el barrio con el primer propietario, y tiene antecedentes de agresividad hacia otro perro".

Entre los requisitos se pide "un ingreso económico acorde como para solventar los gastos que lleva este tipo de perros, de esta raza, que le pueda brindar una alimentación adecuada, atención veterinaria. "Se le va a exigir el calendario sanitario al día, la vacuna antirrábica al día, que anualmente se presente certificado de vacunación ya sea en la oficina de bromatología o en el juzgado de faltas. En cuanto a la parte edilicia, se pide que la casa tenga un muro de dos metros de alto, porque donde él vivía saltaba un tejido de 1.20 metros. Obviamente que no tenga otros perros porque en el barrio tuvo varios episodios de peleas y el primer dueño que tuvo Dante, en una comunicación vía Facebook reconoció que el can no debía estar con otros perros porque le gustaba pelear", agregó.

De Souza dijo que "acá evidentemente hubo una mala crianza. Influye mucho la forma en la que lo crían, y la atención que le brinda el propietario, tiene que tener tiempo para dedicarle al animal. No lo puede tener una persona que trabaja todo el día y que viene un ratito a la noche. Tiene que tener tiempo para sacarlo a pasear, con correa y bozal. No pudimos saber si Dante está vacunado".

En relación al trabajo de reeducación de un perro, lo puede realizar un adiestrador o etólogo, persona que se dedica a estudiar el comportamiento animal y de las personas "encontramos una persona con esta preparación en Posadas, a quien contactamos, y vamos a realizar la semana que viene una videollamada para ver cómo seguir. Hay que buscar el factor de estrés que lleva al animal a estas reacciones".

Los interesados que cumplan estos requisitos pueden presentarse en la oficina de Bromatología, ya que la entrevista es presencial. Además, una comitiva de Bromatología, Juzgado de Faltas y Policía visitará el domicilio. "Necesitamos personas que sean testigos de que el adoptante reúne las condiciones", indicó.