Herrera Ahuad observó más disposición de Nación para abrir el Tancredo Neves

martes 21 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad dijo tras los cambios de ministros que hay “buenas intenciones” en el gobierno nacional de avanzar lo antes posible con la apertura del puente Tancredo Neves, que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú, para el turismo extranjero. Lo afirmó a El Territorio al retirarse ayer de la Casa Rosada donde mantuvo una serie de reuniones con funcionarios nacionales que tienen directa incidencia en la apertura de ese viaducto internacional. “Todavía no podemos adelantar una fecha. Pero la novedad es que hay buena predisposición en el gobierno nacional en avanzar en este pedido que formulamos desde Misiones”, explicó el gobernador Herrera Ahuad.



El mandatario provincial se reunió ayer con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, para reiterar tal pedido y hoy espera profundizar ésta y otras cuestiones con el flamante jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. Para avanzar en la apertura, Misiones elevó un protocolo sanitario que justamente se encuentra en el área del nuevo funcionario tucumano.



El gobernador reiteró ayer en la Casa Rosada los principales pedidos que viene reclamando la provincia ante autoridades nacionales entre los que figura además de la apertura turística del puente Tancredo Neves, la creación de la zona especial aduanera, el fortalecimiento de la tarea de las fuerzas federales en las fronteras, el pago de deuda de Anses a la provincia y distintas obras de infraestructura vial y sanitarias en los municipios de la tierra colorada.



El mandatario misionero participó ayer del acto de jura del nuevo gabinete nacional que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada (ver página 11), donde estuvo sentado en la primera fila de gobernadores.



Tras saludar a todos los flamantes ministros nacionales luego del acto, ingresó rápidamente a la Casa Rosada para hacer una recorrida por los despachos de los nuevos integrantes del gabinete con el objetivo de explicar la agenda misionera que requiere del ok del gobierno nacional.



Esa gestión del gobernador continuará durante el día de hoy porque parece que no hay tiempo que perder. La llegada del ahora ex gobernador de Tucumán Juan Manzur a la jefatura de Gabinete de la Nación, renovó las esperanzas en el gobierno misionero. No es lo mismo hacer un pedido ante alguien con experiencia en la administración de una provincia del Norte argentino que ante un funcionario como Santiago Cafiero con una mirada más porteña.



Además, como en todo inicio de una actividad, es bueno aprovechar esa efervescencia de los primeros días de gestión para instalar los pedidos lo antes posible. Por ese motivo el gobernador Herrera Ahuad decidió dedicar dos días de gestiones en la ciudad del obelisco para activar las respuestas nacionales a los pedidos de Misiones.



Con el cambio de ministros, el gobernador ve mejor disposición. Y hay que recordar que se conocen desde que Manzur era ministro de Salud de la Nación y Herrera Ahuad era el titular de esa cartera a nivel provincial.



La agenda misionera

En esa lista de temas que el gobernador Herrera Ahuad tiene planeado trabajar con el nuevo gabinete nacional figura la creación de la zona aduanera especial que tanto ilusionó a Misiones el año pasado cuando logró ser aprobada por el Congreso de la Nación, pero que con la misma intensidad desilusionó cuando fue vetada en diciembre por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.



En esta cuestión ya hay un canal abierto de comunicación entre el presidente de la Legislatura de Misiones, Carlos Rovira, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y se anticipó que desde la provincia se insistirá con lograr este beneficio.



Al igual que el año pasado, la idea es incluir la excepción impositiva que pide Misiones en la ley de presupuesto general de gastos y recursos que se empezará a tratar en estos días en la comisión de presupuesto de la Cámara Baja. Para presentar oficialmente esta iniciativa ya se busca una fecha, a fin de que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, concurra al cuerpo legislativo.



Esa visita podría ser el próximo jueves, porque desde el gobierno nacional decidieron que luego de la tormenta política vivida la semana pasada, ahora venga el tiempo de poner el pie en el acelerador para todo lo referido a aprobación de leyes pendientes, anuncios de ayudas sociales y requerimientos varios de las jurisdicciones que estaban frizadas en los despachos nacionales.



También figura en la agenda misionera una lista de obras de infraestructura pendiente en distintos municipios que desde la gobernación misionera quieren activar. Son obras viales, sanitarias y escolares que los intendentes quieren que estén listas antes de fin de año.



Y otra cuestión no menor es el pago de una deuda que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la caja previsional de Misiones, que viene de arrastre desde el 2018. “La idea es destrabar este pago lo antes posible porque se trata de dinero de los misioneros”, señaló Herrera Ahuad,



Alberto se acordó del Norte

El presidente de la Nación, Alberto Fernández tomó el juramento ayer a los nuevos ministros del gabinete nacional y en la oportunidad dijo que “no es causal que haya preferido que un gobernador norteño se haga cargo de la Jefatura de Gabinete. Más allá del cariño y de la amistad, lo hice porque en ese Norte debemos trabajar muchísimo”.



Hoy Manzur y Carla Vizzotti brindarán una conferencia a las 8.30 en Casa Rosada, iniciando el trabajo conjunto.