San Pedro: vecinos denuncian ruidos y disturbios, exigiendo mayor presencia policial

El fin de semana resultó alterado para algunos vecinos del barrio Cristo Resucitado de San Pedro, que debieron presenciar e intervenir en peleas, ruidos molestos y golpiza contra una mujer. Una vecina se acercó hasta la Unidad Regional XIV, a fin de pedir por favor mayor intervención policial y denunciar lo ocurrido.

Los ruidos molestos como música en volumen elevado, reuniones entre amigos, caños de escape libre, son algunos de los inconvenientes que se registran en varios puntos de la localidad, los que suelen salirse de control cuando los involucrados están bajo el efecto de algún estupefaciente, que puede ser droga o alcohol, generando impotencia y gran malestar entre los vecinos.

Tal es el caso de barrio Cristo Resucitado donde entre el sábado y domingo último, vecinos debieron intervenir a fin de evitar que una pelea termine en algo más grave. Generalmente los ruidos molestos son provocados en una esquina donde jóvenes, en su mayoría, menores de edad, se juntan a tomar cerveza, al punto de desentenderse y terminar a las piñas, que fue justamente lo que ocurrió el sábado.

“Me acerqué a realizar la denuncia porque estamos cansados de los disturbios que generan unos chicos que se juntan en el barrio. Estamos hartos de aguantar insultos, música fuerte, peleas y caño de escape liberado. Pedimos por favor que haya presencia policial, que vengan, que pasen por lo menos cada tanto” indicó en diálogo con El Territorio, Daniela Giménez, vecina que realizó la denuncia en representación de las demás familias.

El sábado, cuando dos jóvenes estaban peleando, llamaron muchas veces a la comisaría sin obtener respuestas, teniendo un vecino que ir hasta la dependencia a solicitar asistencia. “Es una vergüenza que el teléfono de la policía no esté funcionando, que tengan que intervenir los vecinos para que no pase a mayores porque la policía no aparece” señaló Giménez.

Ayer, en tanto, un hombre estaba agrediendo brutalmente a una mujer, estando ambos en el interior de una camioneta. Los vecinos rompieron el vidrio de la camioneta y pudieron rescatar a la víctima, mientras que el agresor se dio a la fuga. En esta oportunidad mediante la intervención y aviso realizado por el Foro de Seguridad Vecinal, los efectivos fueron al lugar.

Previo a la realización de la denuncia, la vecina junto a una integrante del Foro de Seguridad Vecinal, mantuvieron una reunión con el Comisario Daniel Ouchuk, a fin de obtener explicaciones sobre el motivo por el cual las llamadas no eran atendidas.

Durante el encuentro, se aclaró que el teléfono de la Comisaría Seccional Primera presenta un desperfecto y no siempre las llamas son recepcionadas. Además, se puso en conocimiento del bajo recurso humano con el que cuenta la Unidad Regional para cubrir la amplia jurisdicción y que de todos modos llevarán adelante las medidas necesarias para actuar, siendo de suma importancia la denuncia donde se indique el nombre de los involucrados.

Cabe mencionar que si bien la Unidad Regional fue inaugurada, no solo carece del número de efectivos mínimos para su buen funcionamiento sino que tampoco cuenta con divisiones como Criminalística, carencia que influye al momento de resolver los casos de accidentes y poder atender a las demás demandas de la comunidad.

Por parte del foro de seguridad, insisten con el pedido de más efectivos, lo que podría concretarse en los próximos 15 días y se ponen a disposición de los vecinos para lograr optimizar el accionar policial en este tipo de inconvenientes.