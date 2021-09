Qué ver, leer y escuchar

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Vida de Carlos Jáuregui

Cine.ar



La vida de Carlos Jáuregui, el primer homosexual en salir en la portada de una revista argentina en los años 80.

Su convicción y su valor cambiaron la vida del colectivo LGBT argentino y la historia de un país y su legislación.



Diecisiete

Netflix



Héctor es un joven de 17 años poco comunicativo que se encuentra internado en un centro de menores. Durante una terapia alternativa con perros, establece un vínculo especial con uno de ellos, pero todo cambia cuando la perra es adoptada.



Carta de una desconocida

Stefan Sweig



El escritor R. vuelve de un retiro en las montañas. Al llegar a su casa, entre la correspondencia, encuentra una carta con el siguiente encabezamiento: A vos, que nunca me conociste. De ahí en más, la confesión de una mujer, un amor no correspondido.



Mis muertos punk

Roberto Enrique Fogwill



Se trata del primer libro de Fogwill. “Y vos pensas que habiendo escrito un libro como el mío yo firmaría un contrato como el tuyo?”, escribió en la contratapa. Así fue como armó la editorial Tierra Baldia, donde aparecieron estos relatos iniciales.



En la oscuridad

Lit Killah - María Becerra



Mientras que la canción se fue convirtiendo en una de las más destacadas por el buen recibimiento del público, el video toma un camino en el que se remite a películas de atraco y espionaje, con escenas de acción y mafia.



I Don’t Live Here Anymore

The War On Drugs



‘I Don’t Live Here Anymore’ es un álbum de rock poco inusual, acerca de uno de los procesos más y abrumadores: la resiliencia frente a la desesperación. Aunque ya lanzaron adelantos, se podrá escuchar el album completo en octubre.