Abel Pintos y Mora Calabrese dieron el sí en Chaco

lunes 20 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Tras ocho años de relación, el cantante Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron en una ceremonia íntima en la ciudad de Resistencia, de donde es oriunda la flamante esposa. La celebración tuvo lugar el sábado en la casa de los padres de la novia, ubicada en un barrio privado de la capital chaqueña, y asistieron unas veinte personas, entre familiares y amigos muy cercanos.



Abel y Mora, que en octubre pasado fueron padres de Agustín, tendrán su gran fiesta el próximo sábado cuando reciban a sus invitados en una quinta de Cañuelas, en las afueras de Buenos Aires.



Abel sorprendió a sus seguidores en redes sociales con el posteo en el que contó sobre su boda y mostró imágenes: “Sábado para siempre. Te amo, Mora Calabrese”, escribió, junto a una serie de fotografías que compartió en su cuenta de Instagram y que retratan el emotivo momento que acababa de vivir junto a su amada.



Entre los muchos comentarios que cosechó el mensaje en tan solo minutos, resaltó el de su flamante esposa: “¡Para siempre! Te amo”, escribió la madre de Agustín, junto a un corazón.



Otros que reaccionaron a la noticia fueron Soledad Pastorutti, Mey Granados, la cantante Lula Bertoldi, y muchos más.



“¡Felicidades, amigo! Amor siempre”, escribió la Sole.



Ceremonia íntima

La ceremonia y la íntima celebración se llevaron a cabo en Resistencia, Chaco y la fiesta tendrá lugar en Buenos Aires dentro de pocos días, explicó la periodista Andrea Taboada.



Pintos reveló en febrero que le había propuesto matrimonio a su novia, y mostró el video del íntimo momento en una publicación por el Día de los Enamorados. “Feliz día del amor. Dios los bendiga con la posibilidad de sentirlo dentro y abrazándolos en cada instante de sus días”, escribió en aquel momento.



El 22 de octubre de 2020, el cantante y su novia fueron padres de Agustín, el primer hijo de la pareja. Calabrese ya era madre de Guillermina. “Cuando con Mora decidimos iniciar un camino de pareja, casi de inmediato le propusimos a Guillermina comenzar un camino de familia. Ella aceptó y yo entendí que debía pararme en otro lugar en la vida”, explicó el intérprete de La llave en una entrevista reciente.



Y agregó: “Venía de muchos años de individualismo. Si bien en mi familia siempre se respetó eso, necesitaba limpiar los egoísmos de la individualidad. Tenía que empezar a tener una mirada y a entender las cosas como familia. Lo deseaba. Fue una decisión tomada desde el amor absoluto”.



“Es conmovedor, estoy muy movilizado. Me enseñan, me desafían emocional, intelectual y creativamente a diario. Tanto Guille como Agustín me enfrentan a eso, pero los desafíos siempre me han gustado mucho, así que vivo en un estímulo constante. Estoy muy a flor de piel, pero muy feliz”, expresaba sobre la paternidad.



El festejo

La estancia Villa María en Cañuelas, es el complejo elegido por la pareja para la celebración del próximo sábado. Se trata del mismo predio donde Luisana Lopilato y Michael Bublé tuvieron su fiesta de casamiento en Argentina.