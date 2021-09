El Frente de Todos vivió los días más agitados desde su llegada al poder

domingo 19 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

La presión para que el presidente Alberto Fernández modifique su gabinete tras la derrota electoral en las Paso del domingo 12 de septiembre llegó a instancias públicas esta semana. El conflicto dejó en evidencia la crisis institucional que vive el gobierno y el Frente de Todos como alianza política. La coalición que se hizo cargo de manejar al país en diciembre de 2019, vivió esta semana los días más complicados desde su llegada.

Todo se precipitó pasado el mediodía del miércoles con los anuncios de dimisiones, que comenzaron con la disponibilidad de Eduardo ‘Wado’ de Pedro. Antes, habían anunciado la oferta de la renuncia de los gabinetes de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, y en Santa Cruz, gobernado por Alicia Kirchner.

Desde entonces, los acontecimientos se precipitaron y no dieron respiro a lo largo de toda la jornada hasta cerca de la medianoche del viernes, cuando finalmente el presidente anunció los cambios en su gabinete de ministros. El jueves, la situación subió la temperatura tras la dura carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Las llamas de la interna volvieron a crecer con la publicación de una carta abierta por parte de Cristina Kirchner en la cual sincera que sus diferencias con Alberto Fernández vienen desde hace meses, especialmente en lo que refiere a la conducción económica.

En la misiva, la ex jefa de Estado acusó al gobierno de estar llevando a cabo “una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad”.

Un rato antes, el presidente había marcado la cancha al señalar que “con presiones” no lo iban a “obligar” a tomar determinadas decisiones. En cambio, destacó que Cristina Kirchner “sabe que por las buenas” podían “sacarle cualquier cosa”.

Finalmente, el viernes por la noche, luego de una intensa jornada de negociaciones Alberto Fernández y Cristina Kirchner acordaron un nuevo gabinete con ex funcionarios kirchneristas para salir de la crisis del Frente de Todos.

En la danza de nombres primó la voluntad de la vicepresidente y se impusieron los nombres que digitó desde su explosiva carta del jueves.

El presidente quería hacer modificaciones en el gabinete después de las elecciones de noviembre, pero no pudo sostener su postura frente la presión de su compañera de fórmula. Y si bien todos los nuevos funcionarios tienen vínculo con el presidente, cuatro de ellos fueron referentes importantes de las administraciones de Cristina Kirchner en el Ejecutivo como en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Los nombres se conocieron a las 22.15 del viernes, a partir de un mensaje a la prensa por parte de los voceros presidenciales, tres horas después de que el secretario de Comunicación y hombre de mayor confianza de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi, renunciara a su cargo.

El ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, irá a la Jefatura de Gabinete de Ministros en lugar de Santiago Cafiero; el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se hará cargo del Ministerio de Seguridad en lugar de Sabina Frederic; Julián Domínguez volverá a la cartera de Ganadería, Agricultura y Pesca y reemplazará a Luis Basterra; mientras que el ex titular de Educación, Daniel Filmus, encabezará Ciencia y Tecnología tras la salida de Roberto Salvarezza, el único ministro que responde a Cristina Kirchner que fue eyectado de su cargo.

En tanto, el jefe de Gabinete y hombre de mayor confianza de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, fue desplazado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, debió renunciar: será reemplazado por el abogado entrerriano que lidera la Dirección Nacional de Publicidad Oficial; Juan Ross.

En tanto, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perzyck irá a Educación en lugar de Nicolás Trotta.



El presidente se reunió con ocho gobernadores

Alberto Fernández encabezó ayer una reunión con los principales gobernadores peronistas en La Rioja luego de la reestructuración del gabinete nacional provocado por los resultados electorales en las Paso 2021. “Mis candidatos

son los candidatos de los gobernadores”, manifestó. Tras anunciar una serie de cambios en los ministerios nacionales, el presidente retomó la agenda con los dirigentes provinciales y resaltó: “Recuerden que mi palabra empeñada es la de ser un gobernador más. No es un enunciado, milito el federalismo como política central de mi gobierno”. Estuvieron presentes el gobernador y designado jefe de Gabinete, Juan Manzur (Tucumán), y sus pares Sergio Uñac (San Juan), Jorge Capitanich (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut). Por lo que dejaron trascender, el plan será “más peronismo” en la campaña, un tono que va en concordancia a los nombres que se sumaron al gabinete nacional, y un “shock” de consumo para los sectores más afectados por la crisis económica.

