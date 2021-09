Misterio y angustia a siete días de la desaparición de Aghelin

domingo 12 de septiembre de 2021 | 7:30hs.

El misterio y la angustia persisten en Jardín América al cumplirse hoy una semana de la desaparición del remisero Víctor Miguel Aghelin (50), quien el domingo pasado salió de su trabajo en plena madrugada rumbo a la casa de su madre pero nunca llegó y nunca más se supo de él.

“Mi papá hacía servicio en horario nocturno, de 18 a 6 de la mañana y cada vez que salía se dirigía a la casa de mi abuela para ir a dormir, pero el domingo pasado nunca llegó”, relató a El Territorio Pamela (22), hija del remisero y quien denunció su desaparición ante la Policía.

En su denuncia la muchacha había expresado la situación de generaba mucho miedo, en virtud de una serie de intimidantes datos que había logrado recolectar apenas notó la desaparición de su padre.

“Yo lo vi por la noche del sábado (de la semana pasada) y después me fui. Después, a la 01.01 del domingo, él me mandó un mensaje preguntándome si estaba despierta, pero yo no le respondí y eso fue lo último que me escribió”, recordó la muchacha.

Al notar la ausencia de Aghelin, lo primero que hizo su hija fue averiguar con sus compañeros de trabajo, instancia en la cual uno de ellos le contó que tres hombres a bordo de un Fiat Uno habían llegado hasta ellos preguntando por el remisero y se fueron.

“Ellos preguntaban si él -por Aghelin- se encontraba ahí presente y no estaba. Incluso, uno de ellos, el que estaba atrás en el auto, nos miró con una cara de enojado. Un rostro de malvado tenía”, señaló uno de los colegas del hombre que hoy cumple exactamente una semana en condición de desaparecido.

La reconstrucción del caso indica que después de esa escena, los compañeros de trabajo le avisaron a Aghelin que tres hombres lo estaban buscando y como consecuencia de ello el remisero decidió dejar su auto en un taller ante el temor de que le hagan daño a su herramienta de trabajo.

Incluso, se cree que Aghelin también se enteró de que cerca de su casa había otras personas esperándolo, por lo que se fue a la casa de su madre, pero jamás llegó. Desde ese momento, personal de diversas dependencias de la Unidad Regional IX participa de su búsqueda e investigadores además tratan de determinar el motivo de la persecución que presuntamente sufría el remisero.

Búsqueda

Los rastrillajes comenzaron por Jardín América, pero ahora se extendieron a varias localidades adelañas, como Santo Pipó, Gobernador Roca y Aristóbulo del Valle.

Las únicas pistas que se tienen hasta el momento surgieron el jueves, cuando los compañeros de trabajo del hombre encontraron su billetera, una gorra y algunos papeles suyos en una zanja ubicada a unas cinco cuadras de la casa de la madre del desaparecido.

“Todos los que participan buscando a mi papá son gente cercana a él, además de los policías que también están investigando y hoy en día estamos siempre atentos a cualquier dato que pueda dar con él. Los objetos encontrados el jueves estaban en una zanja cercana al cruce que lleva camino a Colonia Oasis, cerca de donde hay una canchita”, precisó Pamela.

Y la joven continuó: “Fuimos a distintas zonas, donde haya malezas, plantaciones de eucaliptos, pinos, té y hasta en los montes. Estamos a pleno con los policías que hacen su trabajo como corresponde, amigos y familiares, pero hasta ahora sin resultados”.

Ante este panorama, la familia no sólo debe soportar la angustia propia de la situación, sino también lidiar con circunstancias malintencionadas, como un audio de WhatsApp que se viralizó ayer por la ciudad afirmando que se había encontrado un cadáver que se correspondía con el del remisero.

El contenido del audio fue desmentido por la Unidad Regional IX e incluso las fuentes intervinientes añadieron que se investigará el origen de la fake news y una vez localizado al responsable se le notificará de lo sucedido a la Justicia Penal para que determine los próximos pasos.

“El audio dice que hubo un hallazgo de un cuerpo sin vida de sexo masculino en un monte ubicado en cercanía a la cancha y cercano también al lugar donde se encontraron sus pertenencias, pero es una información errónea ya que se desconoce aún su paradero”, señalaron desde prensa de la UR IX.

Al respecto, la hija del remisero señaló que “lastimosamente hay gente que le gusta hablar pavadas. Nosotros vamos a continuar con la búsqueda, por suerte contamos con apoyo de seres queridos de mi papá”.

Al margen de los rastrillajes por zonas de vegetación y recorridas, los uniformados también realizan averiguaciones y pegatina de folletos en distintos lugares de la zona.

Víctor Aghelin es de tez blanca, 1,75 de estatura, tiene una cicatriz en el estómago porque tuvo que operarse del apéndice. “Puede ser que llevaba un jean y una remera manga corta”, precisó Pamela, pero que no recuerda bien de como vestía su papá la última vez que dialogó con él.

Ante cualquier información respecto al paradero del hombre, se ruega alertarlo a la comisaría más cercana o bien al servicio de emergencias 911.