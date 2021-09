La escuela como el primer hogar

sábado 11 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

‘‘La escuela está vista como el lugar donde se reciben conocimientos, sí, por supuesto que es su función principal, pero en este caso nosotros somos todo’’, entiende Marilú Bermúdez, directora y docente de la Escuela 800, de Colonia Delicia.

Como maestra rural, desde hace 23 años, Marilú no sólo vio nacer y crecer a esta pequeña institución sino que se convirtió en parte de cientos de familias a lo largo de su trayectoria.

‘‘Sobre todas las cosas quiero hablar del avance de los niños, de la posibilidad de que la escuela esté y los docentes maravillosos que me han tocado en estos maravillosos 23 años, que pusieron alma y corazón para sacar adelante a este puñado de niños que no tiene ninguna posibilidad si no está la escuela’’, planteó Marilú en diálogo con Alejandro Batalla por la 100.7.

Si bien en cuestiones edilicias hubo bastante progreso en estos años, Marilú asegura que mientras muchos dan por sentada la conectividad, tanto en la escuela como en los hogares de los alumnos, esta es totalmente nula.

Al explicar que a los desafíos regulares de la educaciñon rural, en estos tiempos se sumó la pandemia, detalló la falta de acceso de estas familias. En lo que corresponde a la escuela 800 en sí, tiene una topografía muy particular, detalló la docente, por li cual para acceder a internet y servicios, hay que desembolsar un gran presupuesto. ‘‘Hablar de conectividad o de celulares o dispositivos para que los chicos puedan ocupar, es nula. Al no tener conectividad, nadie tiene celular, primero por lo económico, segundo porque no tiene casi ninguna función sin conectividad’’, profundizó. En ese marco, el año pasado se trabajó con cuadernillos y fotocopias que los mismos docentes acercaban a los alumnos y luego retiraban, una especie de paliativo para que tuvieran algo para ejercitarse.

Sumado a que padres y hermanos suelen ser analfabetos, la tarea de los maestros en este nuevo periodo fue buscar estrategias para equiparar el bache del 2020.

‘‘Se nos hizo cuesta arriba pero siempre se puede, siempre se prende una luz para que estos chicos salgan adelante’’, anunció entusiasmada Marilú.

Al referirse a la efeméride de hoy, recordó el emotivo acto previo de su escuela, donde los niños ponderaron los valores de los maestros y estimó que ‘‘la educación argentina se sostiene bastante alto gracias al enorme recurso humano que posee’’.

En total son siete docentes que se desempeñan en la 800, que da los cursos desde nivel inicial hasta 7° grado. La contención es algo natural, que no se debate y que permite conectarse más allá de la cátedra curricular, en especial tras un año separados.

‘‘Aquí el maestro es en quien el niño puede confiar, el que le trae útil, que lo abraza -porque a veces en la casa son tantos que no hay tiempo para eso-, que le pone bien el barbijo, que todos los días está ahí preguntandole si comió, como está como estuvo, que necesita. No solo es sumar leer y dividir, es una profesión que atraviesa muchas cosas sobre todo los corazoncitos de esos niños que van con todo el amor a aprender y a compartir, que es lo más importante’’, cerró orgullosa reivindicando el camino que elige día a día.