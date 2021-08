En septiembre evaluarán si aumenta la presencialidad

sábado 28 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Tras la recomendación del Comité Científico compuesto por especialistas en salud y educación, la provincia de Misiones definió mantener el protocolo vigente en las escuelas lo que significa “respetar el 1,5 metros de distanciamiento social” y no acortarlo a 90 centímetros como se dispuso en el Consejo Federal de Educación (CFE), es decir, por el momento no habrá más presencialidad de la actual en las instituciones educativas al menos hasta finales del mes próximo.



“La decisión fue en vistas a la situación de la provincia para seguir con el protocolo vigente al menos por el mes de septiembre, ya que la situación epidemiológica no permite un cambio de menor distancia”, señaló Miguel Sedoff, ministro de Educación de la provincia.



Según estimaciones de Educación, actualmente el 45% de los estudiantes misioneros tiene presencialidad completa todos los días, mientras que el restante 55% tiene presencialidad alternada en cumplimiento del protocolo que establece el distanciamiento físico de 1,5 metros dentro del aula, que continúa sin cambios.



“En el interior muchos pueblos tienen una presencialidad plena como también un horario completo con diferencia de media hora para escalonamiento del ingreso, hay escuelas que tienen menos chicos y los ayudamos a manejar los espacios siempre respetando el protocolo”, explicó al respecto.



“Esto es parte de un todo esperando el avance de la vacunación y mejoras climáticas. El Comité Científico se reúne todas las semanas y se analiza cómo se irá avanzando”, agregó el funcionario.



Además, sostuvo que las escuelas son lugares sin contagios pero también donde se pueden detectar posibles casos y así cortar la cadena de nuevas personas con Covid-19. “Tenemos que tener la seguridad sanitaria siguiendo con el mismo distanciamiento que tiene un fundamento por posibilidad de expansión aérea del virus, estamos trabajando y preparándonos para cuando se dé la presencialidad plena”, precisó.



Cabe recordar que desde Nación propusieron el jueves acortar el distanciamiento social de 1,5 metros a 90 centímetros y de esta manera ampliar el número de burbujas en las aulas, pero en Misiones, por el momento, no se dará ese cambio.