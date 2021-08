Un aeroplano y un gallo dirigiendo el viento

domingo 22 de agosto de 2021 | 6:04hs.

En lo alto de la casa los cuatro puntos cardinales están señalados, y un avión cual pájaro de metal enfrenta al viento de frente porque es bravo y no se achica por más fuerza y arrastre que traiga. El aeroplano está acostumbrado al bullying, toda la vida le dijeron “sos un veleta, siempre cambiás y te vas para el lado donde Eolo te lleve, no tenés firmeza”. Pero ¿qué es una veleta? Un instrumento meteorológico que indica la dirección del viento y ya lo usaban los antiguos egipcios, también afirman que el faro de Alejandría lo tenía y que en el ágora de Atenas había una. El motivo más común es el del gallo y la razón sería religiosa, el ave que canta representaría al apóstol Pedro, aquel que negó a Cristo y también a la Iglesia que desde arriba contempla a los cristianos y los vigila para que no se desvíen ni cambien como una veleta. En Posadas puede observarse uno por la avenida Roca al 900. Este artefacto tecnológico ha ido cayendo en desuso en la actualidad, al menos entre nosotros, y suele ser usado como un elemento ornamental más que como un instrumento. Si funciona correctamente, indica con su flecha desde qué punto cardinal viene el viento y hacia qué dirección se dirige. Con su presencia en la bajada de la Sargento Cabral buscando la Roca, vemos que aún en este tiempo lo analógico mantiene su existencia.