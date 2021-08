“Lo destrozó y eso quiere decir que despacio no andaba”

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:03hs.

“Nosotros queremos y vamos a llegar al fondo de todo esto porque todavía no podemos entender cómo puede ser que lo haya chocado por atrás y lo haya dejado de la forma que lo dejó. ¿A qué velocidad venía? Lo destrozó a mi hermano y eso quiere decir que muy despacio no andaba”. La familia de Diego Daniel Durán (29) está quebrada.



Su muerte, el jueves a la mañana al ser atropellado en una de las cabeceras del puente sobre el arroyo Yazá -ruta nacional 14- por un automovilista mientras circulaba en moto hacia Oberá, despertó un irrefrenable deseo de justicia, tal como expresó Gladis, su hermana.



La víctima fue embestida de atrás por un Renault 18 que iba al mando de Juan Carlos O. (39), con domicilio en el barrio Oeste de Campo Viera.



No se sabe con certeza la mecánica del hecho puesto que el resultado de las pericias todavía no está, pero lo que se observó en la escena es que la moto quedó atrapada debajo del tren delantero del coche que lo arrastró algunos metros. Y como consecuencia de eso un chispazo generó una bola de fuego que consumió por completo ambos vehículos.



Sobre lo que ocurrió inmediatamente después existen versiones que se contraponen, puesto que el hombre que chocó a la moto pudo salir del auto y según efectivos de la comisaría local, se fue de la escena, en tanto que su familia asegura que eso nunca ocurrió, sino que él reportó el siniestro fatal.



“Es mi hermano y nunca se fugó, se quedó ahí”, dijo Sergio, un hermano del acusado.



Del otro lado sólo dolor y el deseo de que la causa caratulada inicialmente como homicidio culposo en accidente de tránsito prospere en el ámbito judicial.



“Pido fuerzas para superar este dolor, fuerzas para ayudar a mis viejitos a levantar porque esta tragedia nos dejo por tierra”, aseguró Gladis, quien además expuso su angustia en redes sociales.



“Te fuiste sin decir adiós. Te fuiste sin cumplir promesas, nos dejaste con el corazón hecho pedazos. La tristeza se apoderó de nosotros, la angustia forma parte de cada uno de nosotros hermanito. Cómo te voy a extrañar, éramos muy unidos. Nos dejaste un vacío enorme. Diego Daniel Durán vivirás por siempre en nuestros corazones y ojalá que la Justicia haga pagar al que te hizo esto”, escribió y volvió a pedir justicia.