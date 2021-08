Desatar los anhelos más profundos

sábado 21 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Finalizar una maratón, consagrarse como campeón de un torneo de baile, llegar al primer puesto de alguna disciplina artística o deportiva son sueños que pueden resultar populares para muchos. Precisamente conquistar un campeonato de ciclismo y lograr el éxito como cantante de tangos son los ideales a los que aspiran los protagonistas de El Amateur, renombrada obra de Mauricio Dayub -que también fue llevada al cine- y ahora se estrena con impronta local en Misiones.



Un poco contradiciendo el mensaje final del famoso mito de Ícaro y siguiendo ingenuamente los pasos de este tenaz personaje griego, dos peculiares amigos intentarán demostrar que nada es imposible.



Tras un encuentro nocturno y compartiendo unas copas, los protagonistas comienzan a desandar este camino de dar todo por lo que aman.



‘‘Creo que los más profundos sueños y anhelos por más lejanos que sean, deben ser respetados’’, reflexionó Jorge Vega, al frente de la puesta del grupo TAP.



Profundizando sobre el mensaje de la puesta que eligió evocar detalló, ‘‘a todos nos pasa de tener deseos o anhelos muy alejados de nuestras posibilidades. Siempre me había quedado la idea de poner en escena esta obra por la síntesis que tiene de alcanzar metas imposibles y se dio ahora en este regreso del teatro, que también tiene que ver con algunas metas realizadas y otras insospechadas’’.



En la piel de los personajes están Bruno Curti y Sebastián Giuliani, que tal como apuntó Vega, le sumaron una impronta y creatividad muy particular que engalanó la obra.



Mientras graficó que la pieza tiene ‘‘aspectos de la vida misma, momentos de felicidad, momentos que no son tan gratos, mucho humor y un final muy emotivo’’, Vega destacó la vigencia del texto que se originó en la década del 90 y que hoy encuentra nuevas resignificaciones en tiempos pandémicos.



‘‘Estamos todos modificados a partir de esta realidad que nos toca vivir desde el año pasado y a veces modificar los sueños o replantearse metas también interviene en esto, quizás en este caso para bien’’ refirió el director. ‘‘El texto es riquísimo y permite que en el tiempo que sea, a quien le toque observarla, va a encontrar una identificación particular, ya sea por los sueños, por querer modificar la realidad o porque a veces nos sentimos derrotados pero tomamos energía y volvemos a luchar en pos de nuestros anhelos. En ese aspecto es formativa e identificable ’’, completó.



Entremezclando mitos argentinos con hazañas épicas, los dos personajes se alían en busca de la gloria en un recorrido que provocará risas, nostalgia y emociones cruzadas. El reconocerse en distintas actitudes será clave para el espectador.



Es que ‘‘el teatro es siempre un espejo de la vida’’, entendió Vega.



Además, es una obra que reboza vitalidad y esperanza.



Si bien el ego, las excusas, el victimismo, -al que todo humano sucumbe en algún momento- parecen asirse de argumentos que validan la pasividad, El Amateur busca dar vuelta esa lógica. Si hay mil razones por las cuales no pelearla, apunta a que haya una mil y uno que sea más fuerte y nos de el empujón pertinente para seguir. Un mensaje teatral cuasi necesario se podría decir, en época de tanta incertidumbre y planes truncados.



Con ensayos que arrancaron en octubre del año pasado, los actores se presentan finalmente frente al público, hoy a las 21 en el el Galpón de la Murga de la Estación (Pedro Méndez 2260) para hacer volar los sueños.



Más teatro misionero

El Amateur continuará en cartelera todo septiembre en medio de un revival sin fin del teatro misionero que tiene cada fin de semana nuevas apuestas.



Con una escena más que activa desde hace varios meses, Vega reconoció que el público crece función a función y que todo el ambiente teatrero celebra esta potenciada vuelta a las tablas.



‘‘Hay una coincidencia muy particular y muy beneficiosa para todos. Por un lado, la gente necesita volver a sentir la comunión, el estar al lado del otro, volver a sentir la energía del otro que está compartiendo con nosotros.Y por otro, se dio que el teatro misionero no se quedó quieto, se reinventó y le puso todas las pilas para cuando llegara el momento, volver a decir presente. De ahí que hay tanta producción, tanta oferta y tanto público’’, explicó.



Fiesta provincial del teatro, múltiples estrenos y funciones nuevas, rápida adecuación del protocolo con la ayuda del INT, son algunas de las claves que no se repiten en muchas provincias y que aquí auspician una cartelera repleta.



Incluso con las nuevas modalidades de compra online, Vega admitió que hay otro ida y vuelta con los espectadores a través de las redes, más interacción.



Tal como vaticinó el director, el círculo virtuoso de producción y demanda continuará porque ‘‘si le damos tiempo a lo nuestro, uno se empieza a apropiar’’. ‘‘Lo que se ha visto permanece en el imaginario colectivo, entonces hay un compromiso en cada espectador diferente, de ‘quiero ver más’, ‘quiero ser partícipe’ y esto de ser partícipe es principal porque el teatro sin actor no existe pero sin espectador tampoco, entonces bienvenido sea’’, cerró, invitando a más.

Para agendar

Estreno de ensueño

‘El Amateur’, de Mauricio Dayub, se estrena hoy a las 21 con interpretación de Bruno Curti y Sebastián Giuliani y Dirección de Jorge Vega.



En el Galpón de la Murga de la Estación (Pedro Méndez 2260). Reservas al 376-4656559