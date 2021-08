Vecinos dicen que sufren descuentos indebidos

jueves 19 de agosto de 2021 | 2:30hs.

Un grupo de ciudadanos de Santo Tomé, Corrientes, se mostraron indignados al darse cuenta de que serían víctimas de un debito no autorizado. Sospechan que les habrían usurpado el CUIL (Código Único de Identificación Laboral), ya que afirman no registrar actividad comercial en Misiones y en cambio, se les efectúan un progresivo descuento en el Banco de Corrientes en nombre de la Agencia Tributaria Misiones. Varios testimonios dan cuenta de la misma modalidad y todos afirman que no autorizaron descuentos. También sostienen que hasta el momento no recibieron solución y desde la Agencia Tributaria, aun no se dio a conocer qué estaría sucediendo.

Blanca Gales, una docente jubilada vio afectado sus ingresos por un descuento que apareció de golpe, y en cinco días le quitaron más de 700 pesos. Ese descuento, según figura en el ticket del Banco de Corrientes, proviene de Rentas de Misiones (actualmente Agencia Tributaria de Misiones), siendo que la damnificada asegura que no tiene relación comercial con Misiones. “Estoy siendo víctima de un débito no autorizado por parte de Rentas Misiones, aparentemente es una estafa”, explicó la damnificada.

Lo más curioso es que, consultando con grupos de colegas, Blanca pudo saber que son varios los docentes jubilados que están pasando por la misma situación, aprovechando que hay quienes no revisan sus recibos de sueldo.

La docente jubilada dijo que pudo averiguar que “estoy inscripta en Rentas Misiones, alguien está usurpando mi CUIL, no registro actividad. Soy víctima de robo de identidad y estafa”.

Investigando, Blanca accedió a un registro de la usurpación del CUIL a su nombre y llegó a la página de la Agencia Tributaria de Misiones. Allí por mensaje realizó una queja. A los pocos minutos, afirmó la llamaron telefónicamente, y le aseguraron que la iban a “guiar” para que ella formalice una baja online. “Mañana (por hoy) recibo el plus (extraordinario), veremos qué pasa”, dijo algo desilusionada

Otra denuncia

Rosana Verón, docente en actividad de la provincia de Corrientes, afirmó que también está sufriendo descuentos indebidos. “Cobro mis haberes a través de la caja de ahorro del Banco de Corrientes. Participo en un grupo de docentes autoconvocados de la provincia de Corrientes, y ahí me entero que estoy sufriendo descuentos que ni yo sabía, y no le daba la importancia, porque al trabajar doble turno, y a veces hasta tres turnos, no me queda el tiempo para preguntarme de qué se trata ese descuento”, contó la educadora.

La maestra afirmó que como el banco “siempre te cobra algún seguro”, ella pensó que se trataba de algún impuesto del banco.

Promesas de devolución

El santotomeño Ceferino Molina descubrió hace un año y medio, aproximadamente, “mucho antes de la pandemia, esos descuentos (en mi recibo de sueldo), y pregunté sobre eso, era la misma modalidad: 300 pesos, 200 pesos, el último descuento ya fue de 500 pesos. Fui al banco, pero acá no te dan ninguna solución, nada. Simplemente te dicen que tenés que ir a Rentas de Posadas, que son los que descuentan”.

Acto seguido, Molina se comunicó con Rentas, “y me dicen que tengo que adjuntar todos los recibos de los últimos movimientos, después tengo que pedir turno para irme. Hasta ahora no me voy, me cuesta moverme, incluso me dijeron que me iban a devolver todo lo que me descontaron. Mínimamente dos años hace que me vienen descontando. Pero se ve que no solo a mí”.