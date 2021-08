miércoles 18 de agosto de 2021 | 6:03hs.

Durante una entrevista que dio a este matutino, Nilda Suárez (63) no ocultó el profundo dolor por la partida de su concubino y cargó contra la detenida, quien -según ella- “venía a molestar” a su casa cuando ella se ausentaba para trabajar.

Sostuvo que el domingo por la mañana, cuando se enteró de lo ocurrido, salió de inmediato para su casa y recordó: “Mi marido era jubilado, estaba con un tratamiento por problema de próstata, toda su vida fue tarefero y cuando yo no estaba, esta mujer venía a la casa a joder. Se llevó cosas de la casa”.

Sobre testigos que puedan brindar datos que permitan el esclarecimiento del caso, la mujer dijo que una vecina de la zona vio salir de su casa a la detenida el domingo a la madrugada.

“Lo único que sé es que el domingo a la tarde la llevaron detenida porque todo apuntaba a ella. Cortó la luz de casa y una vecina la vio salir corriendo de acá. Ella siempre le sacaba toda su plata y venía cuando yo no estaba”, comentó la entrevistada, quien junto a su hijo Victoriano Olivera (51) vive en una humilde vivienda de material del barrio Henter.

Justamente, fue Victoriano quien describió el hecho cuando fue a despertar a su padre y lo encontró sin vida, con múltiples lesiones en su cuerpo.

“El sábado a la noche le dije que me iba a dormir, ella estaba acá, pero nunca pensé que le iba a hacer algo malo. No escuché ningún ruido. A las 6, cuando me levanté, miré por él y estaba tirado lleno de sangre en el piso, no había sábanas, nada, pero muy feo lo que le hicieron. Sólo queremos que se haga justicia “, sostuvo.

