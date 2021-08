Accidente en Alem: “Me preocupé de que el niño no viera lo que le había pasado a su familia"

lunes 16 de agosto de 2021 | 5:00hs.

La conmoción es latente en Apóstoles y se trasladó a toda la provincia, luego del trágico accidente en Leandro N. Alem en el cual se vieron involucrados el director del hospital de esa localidad, Orlando Dario Montero (48), y una familia también apostoleña.

Como resultado del impacto frontal sobre la ruta nacional 14, dos jóvenes fallecieron y otras tres personas, entre ellos dos niños, resultaron heridos. Las víctimas fatales fueron identificadas como Gisela Belén Maidana (26) y Manuel Omar Sosa (27), quienes viajaban en un Renault Megane conducido por Dario Marcos Sosa (29) junto a Marcos Gael (7) y Olga Isabel (8).

El médico, por su parte, viajaba en un Hyundai Génesis y se encuentra internado con riesgo de muerte en Posadas. Los menores también están allí y los reportes indican que es la niña quien tiene las lesiones más graves.

Norma, una mujer también oriunda de Apóstoles y que ocasionalmente transitaba por la ruta nacional 14 en dirección a Oberá al momento del accidente, fue una de las primeras en asistir a los heridos. Ella fue refugio particularmente del pequeño, quien se quedó sin madre y tío y anoche luchaba por su vida al igual que su papá.

En diálogo con El Territorio, la mujer detalló lo sucedido momentos después del espectacular impacto: “Asistí a uno de los chicos, le ayudé a salir del auto porque él estaba solo, lastimado por los golpes por lo que se veía. Lo sacamos con otro señor y el chico no se separó en ningún momento de mis brazos”.

Tal fue el apego que cuando llegó la ambulancia el menor pidió que Norma lo acompañe, por lo que se dirigió hasta el hospital de Alem con él, donde lo acompañó durante una hora. La testigo agregó que desde que abrazó al chico este no se le despegó un instante de ella y tampoco quería que nadie se le acercara.

Después se dispuso su traslado a la capital provincial. Marcos Gael, según el médico policial que lo revisó, presentaba un traumatismo de cráneo.

“Ellos (por los ocupantes del Megane) son gente oriunda de Apóstoles, al igual que yo, eso me enteré después. Yo fui directo a buscar al niño que lloraba y no vi al doctor Montero, no sabía que era él. Me preocupé como madre de la criatura, de que no viera lo que pasó con su familia. Lo atendí y consolé, lo tranquilice hasta que estuvo un poco más tranquilo”, finalizó.