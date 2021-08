“Es un proceso aún desconocido, pero es natural y bastante sencillo”

lunes 16 de agosto de 2021 | 6:04hs.

Myriam todavía tiene el recuerdo nítido y claro del contacto piel a piel, de la unión de las miradas, y la sensación de calma que compartía con sus hijos adoptivos hace más de 20 años.

Es que, pese a que el proceso de lactancia inducida es conocido desde hace muchos años, es aún ignorado por gran parte de la sociedad.

Myriam Da Silva realizó un alto sus tareas como médica para poder contar su experiencia. “Es cierto que aún es un proceso desconocido para muchas personas, pero es algo natural y bastante sencillo de hacer, explicó.

“Todos los mamíferos tienen esta capacidad, y básicamente consiste en que una mujer que no puede amamantar se coloca una mamadera con una pequeña cánula que se apoya en el pezón, esto se conoce como relactador. El bebé al succionar, toma la leche que está en la mamadera, pero al mismo tiempo genera una respuesta neuroendocrina en la madre que la predispone a producir leche. Después de varios días, alrededor de 10 o 15, ya que tarda un poco más que en las mujeres que transitaron un embarazo, la madre comienza a producir leche materna y puede amamantar a su hijo”.

Da Silva amamantó a sus dos hijos adoptivos mediante este procedimiento. “Yo formo parte desde hace mucho de la Liga de la Leche, que se dedica a promover el amamantamiento. Allí es donde conocí el proceso, y luego lo puse en práctica con mis dos hijos que hoy son adultos”.

“Una vez que la madre comienza a producir leche, el tiempo durante el cual lo puede hacer es variable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que durante seis meses sea el alimento exclusivo del bebé y que después se agreguen otros alimentos, pero a veces ese tiempo se hace difícil de cumplir por diversos motivos. En mi caso, pude hacerlo durante unos cuatro meses. Pero a una paciente a la que le explicamos y asesoramos en el procedimiento pudo amamantar hasta los dos años de vida de su hijo. En todos los casos es indispensable tener paciencia para poder lograrlo”.

Más allá del aspecto meramente nutritivo de la leche materna, Da Silva resaltó otros beneficios de la lactancia: “La leche materna contiene todos los alimentos necesarios para el niño en sus primeros meses, se fortalece el vínculo entre la madre y el hijo, el contacto es beneficioso para la estabilidad emocional del bebé, y eso es un factor fundamental”.

Si bien el procedimiento es conocido desde hace muchos años, la pediatra sostiene que hace falta mayor difusión.

“En todos los hospitales de la provincia hay gente capacitada para explicar y asesorar a las madres en este tema. Pero por ahí falta un poco de difusión para que se conozca más. En mi caso, por ejemplo, me han llamado y consultado desde otros países acerca del tema, porque no sólo puedo hablar desde la teoría, sino también porque lo experimenté, y me preguntan acerca de la manera de fabricar el relactador. Queda bastante por hacer en la difusión del tema”.

