Santo Tomé: por complicaciones el intendente y su secretario fueron derivados al Hospital de Campaña

miércoles 11 de agosto de 2021 | 16:02hs.

El estado general del jefe comunal de Santo Tomé, Mariano Garay y de su coordinador de gabinete, Diego Garay, no era bueno por lo que las autoridades del hospital local decidieron derivarlos a la capital correntina antes de que empeore la situación de salud de ambos.

Se supo que el secretario de Salud Municipal, Marcelo Giménez, también dio positivo y se encuentra en aislamiento.

A través de un comunicado, el intendente expuso: "Les quiero informar que fui trasladado al Hospital de Campaña de la ciudad de Corrientes por un principio de neumonía bilateral por covid. En la misma situación se encuentra el coordinador de gabinete Diego Garay". Además dijo: "Quiero decirles también que voy a tenerlos informados de la situación médica. Cuídense mucho".

Para despejar dudas, Giménez, quien también dio positivo el día lunes, vía telefónica afirmó: "Intentamos llevar cierta tranquilidad a la población. Este virus se comporta de miles de maneras. Ayer luego de hacerse una tomografía en el hospital el coordinador de gabinete salió con neumonía. Empezó a saturar el oxígeno, saturaba mal y por eso se decidió derivarlo. El intendente se realizó el estudio más tarde y también su tomografía dio imágenes compatibles con neumonía bilateral, saturaba bien, estaba sin fiebre, con un poco de tos seca y dolor abdominal. Pero cuando tenemos estos casos de neumonía, la decisión que toma el hospital es derivarlos a un centro de mayor complejidad para que se siga evaluando al paciente, y eventualmente medicarlo para que no avance. Los dos fueron en diferentes móviles, en diferentes horarios, llegaron compensados sin necesidad de oxígeno, se les están realizando estudios y ninguno requiere oxígeno hasta el momento".

En este sentido, el profesional de la salud expresó que tanto el intendente como el coordinador han recibido la primera dosis de la vacuna anticovid. El jefe comunal recibió la Sputnik y el coordinador la Sinopharm.

El médico señaló que los dos funcionarios son personas activas, sanas, deportistas y sin enfermedades crónicas. "Estuvimos trabajando mucho en los últimos días, en contacto con mucha gente, miramos las obras, visitamos casas, charlábamos en el vehículo, íbamos hasta otras casas, hasta muy tarde varias veces. El frío les jugó en contra, se desabrigaban. Diego pensó que tenía un cuadro de alergia", informó.

En esta línea, Giménez dijo: "Respecto a mi situación, me hisopé el lunes cerca del mediodía y di positivo. No fui a trabajar ese día por supuesto. Y luego se suspendieron todas mis actividades laborales. Mi esposa y mi nena dieron negativo. Yo presenté síntomas de gripe, y un poco de dolor de espalda. Me queda realizarme hoy una tomografía".

Situación epidemiológica

La Comisión de Emergencia confirmó el diagnóstico de 7 casos activos nuevos de coronavirus y 8 altas en las últimas 24 horas, que hacen un total de 56 activos.

Hay además 2.348 pacientes recuperados, 35 fallecidos, y 2.438 acumulados desde el inicio de la pandemia. El número de aislados es, aproximadamente, de 280 personas a razón de 5 por cada caso activo.

La línea telefónica para el seguimiento de pacientes con coronavirus y para cualquier tipo de emergencias médicas relacionadas con la enfermedad es 3756459750.

La asistencia a familias aisladas por parte de la Secretaría de Acción Social responde a los números 3756460133 y 3756430886.

Existe también un call center covid para quienes tengan dudas sobre los síntomas o necesiten dar cuenta de familias que necesiten asistencia: 3756545656 y 3756611050.

Vacunación e hisopados

Mañana (jueves 12) habrá una jornada de vacunación en el complejo deportivo Romeo Maciel, de 9 a 15. Se estará aplicando sefunda dosis con vacuna Moderna a quienes recibieron como primera la Sputnik. Para esta vacuna hay lista (con 880 inscriptos) y es por orden de llegada.

También se estará aplicando la segunda dosis de AstraZeneca para aquellos que recibieron la primera (de la misma vacuna) hace más de 60 días. Para esta vacuna no hay lista y es por orden de llegada.

Los hisopados se realizan diariamente en el hospital San Juan Bautista de 7:30 a 20:30, de corrido. El jueves habrá testeos rápidos en el centro de ex combatientes de Malvinas de 9 a 12. Y el viernes, en el mismo horario, en la Municipalidad de Santo Tomé para todos los empleados.