Emiliano Viveros, de Ruiz de Montoya a soñar con el fútbol grande

martes 10 de agosto de 2021 | 17:11hs.

Los jóvenes tienen el propósito de llegar alto, lejos y más aun haciendo lo que les gusta. Es el caso de Emiliano Viveros, futbolista de 18 años oriundo de Ruiz de Montoya, quién ahora se encuentra en la reserva de Arsenal de Sarandí, desea llegar a debutar en primera, vestir casacas de distintos clubes del fútbol argentino, la camiseta de la Selección y llegar a Europa.

El actual jugador del elenco bonaerense llegó a Buenos Aires en 2019 con su mochila repleta de sueños, metas, desafíos, pero también con incertidumbre, no olvidando su Ruiz de Montoya natal, tampoco su familia y sus amigos. “En mi familia somos cuatro, mis padres Mónica y Sebastián y mi hermana Serena, ellos son mis pilares, a quiénes les debo todo, porque son los artífices de donde estoy ahora”, empezó contando el muchacho.

Viveros no se olvida de su municipio, de su gente, de lo que vivió y comparó cómo es la vida en Buenos Aires. “Mis padres desde pequeño me apoyaron en todo, fueron ellos quiénes me acompañaban a jugar en las inferiores tanto en Ruiz de Montoya como en Jardín América con mi entrenador Rubén González, y a medida que fui creciendo, jugué en Helvecia de mi localidad y en el lobo jardinense hasta venir a la pensión de Arsenal en Sarandí”, empezó contando, y prosiguió: “Lo que más me costó es dejar a mi familia, los amigos, la tranquilidad que hay, porque vivir en Buenos Aires es jodido para una persona del pueblo como nosotros, acá hay que estar pendientes de muchas cosas al salir y no hay esa tranquilidad que hay allá”.

Su meta es como la de todos los futbolistas. “Quiero llegar a debutar en primera división, ir creciendo en mi juego y siempre está la ilusión de formar parte de la Selección Argentina”, comentó. Sostuvo incluso que le gustaría llegar al fútbol europeo y es por eso que sus propósitos son voluminosos.

Actualmente, el joven de 18 años se encuentra en la reserva de Arsenal de Sarandí, es diestro y juega como enganche, estuvo en la lista de buena fe para la actual Copa Conmebol Sudamericana, torneo en que no pudo ser citado para ir al banco de suplentes, pero aun así continúa adelante y no baja los brazos y contó quién es su referente. “Mi ídolo es Messi, no me pierdo ningún partido donde juega él y a veces en mis tiempos libres, miro videos en YouTube donde muestras sus jugadas, goles y asistencias”.

Si bien, aún no pudo debutar en primera división, tiene dicho objetivo, cumplir sus sueños y alegrar no solo a su familia que se encuentra en Ruiz de Montoya, sino también a toda la localidad.