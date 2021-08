El Comandante, el capo narco que hizo una escuela para lavar dinero

domingo 08 de agosto de 2021 | 6:05hs.

El nombre de Pedro Norberto Sánchez, conocido como Comandante por su pasado como miembro de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), no pasa desapercibido en los expedientes judiciales de Corrientes y Misiones.



Durante un tiempo, a partir del lavado de dinero del narcotráfico, supo amasar una importante estructura de emprendimientos, propiedades, hoteles y estancias, que funcionaban como fachada perfecta para ocultar esta red delictiva.



A partir del lavado de activos, el Comandante financió la construcción del colegio privado Crisol Universal, instalado en tiempo récord en la localidad de Candelaria y que era administrado nada más y nada menos que por su ex pareja, Aubria Galeano, otra parte fundamental del entramado delictivo y que después fue condenada por la Justicia correntina.



Pero su vínculo con la tierra colorada no termina aquí. Mediante una investigación se pudo establecer que Sánchez junto a otras cuatro personas, en 1999, fueron los responsables del robo a la sucursal del Banco Bisel en el microcentro posadeño.



Fuertemente armados con fusiles automáticos livianos, los delincuentes irrumpieron en la entidad bancaria y se llevaron una importante suma de dinero.



En el marco de esta pesquisa, los implicados fueron encontrados tras un operativo en un galpón de Santo Tomé con un arsenal, donde se hallaron armamentos sustraídos en otros asaltos bancarios de la región.



Lavado de activos

En 2013, luego de cinco años de extensa investigación de GNA mediante escuchas y que en su momento fue catalogada como una pesquisa histórica por las derivaciones que tuvo la causa -en total se embargaron 22 inmuebles, 84 automotores, una veintena de títulos al portador y cientos de armas de fuego-, tanto el Comandante como otros seis miembros de la banda fueron condenados a penas de prisión por lavado de activos por la Justicia Federal de Corrientes.



Como líder, el capo narco recibió siete años de cárcel y por ello fue alojado en la Prisión Regional del Norte, situada en Resistencia (Chaco), donde incluso compartió pabellón con otro pez gordo en el mundo de las drogas: Thierry Polus, más conocido como El Francés de Mado, por el lugar donde residía en la tierra colorada.



En 2018, el Comandante accedió al beneficio de las salidas transitorias y comenzó la última instancia de la fase de confianza que los internos deben pasar antes de lograr la libertad.



Sin embargo, antes de que pueda lograr su tan ansiado objetivo, una segunda investigación llevada adelante por la GNA y en donde tomó intervención el Juzgado Federal Uno de Corrientes se logró establecer que desde el penal Sánchez había vuelto a las andanzas delictivas.



Y, con la complicidad de su hijo, quien desde fuera era el encargado del brazo operativo de la organización, se dedicaba a coordinar el traslado de cargas de marihuana a Buenos Aires y que ingresaba al país desde Paraguay.



Esta segunda etapa delictiva de Sánchez fue descubierta en junio de 2018 cuando en la localidad correntina de Virasoro, gendarmes lograron interceptar sobre la ruta nacional 12 a una camioneta Fiat Toro con más de media tonelada de droga que había salido horas antes de Misiones.



En operativos simultáneos, otros dos vehículos encargados de alertar de controles en ruta fueron interceptados y en total seis personas fueron detenidas.



Quienes investigaron a Sánchez manifestaron que siempre estuvo bajo la lupa de la Justicia ante el crecimiento exponencial de su patrimonio.



Por último, hace pocas semanas, el Tribunal Oral Federal (TOF) correntino volvió a condenar a Sánchez a seis años de cárcel, aunque en este caso por tráfico de estupefacientes.



En tanto que otros seis cómplices, entre ellos su propio hijo, también recibieron penas de entre 6 y 8 años.

De bandas y capos narcos: Historias y causas judiciales Contexto, encuadre y complicaciones para investigar a un líder narco El polaco Polus, acusado de explotar la ruta narco de Misiones a Chile El narco por quien pidieron reclusión por tiempo indeterminado