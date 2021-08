“Estuvo muy bueno, aprendimos y nos divertimos mucho”

viernes 06 de agosto de 2021 | 4:30hs.

Lourdes Hartkopf apenas bajó del barco, dio una vueltita por la Villa Olímpica y regresó al país. La misionera, que representó de gran manera a la Argentina y a la provincia en los Juegos Olímpicos de Tokio, compartió su experiencia y también su agradecimiento por el afecto que tuvo durante una semana a más de 18.000 kilómetros.

“Mil gracias a todo Misiones por el apoyo, la verdad que se sintió su presencia y compañía”, señaló contenta la posadeña, que a sus 25 años ya tiene en su currículum deportivo ser olímpica, con todo lo que eso implica. Por un lado, por todo el esfuerzo en sí de años para clasificar, y por el otro, las sensaciones únicas de vivir un Juego siendo protagonista.

La misionera, junto a la bonaerense Belén Tavella, alcanzó el 20° lugar de la general en la Clase 470 de vela con 160 puntos adquiridos en seis jornadas en las que tuvieron buenos momentos como 13º lugar en el tercer día de competencia y luego se mantuvieron entre el 16º y 20º.

El oro finalmente se quedó en manos de las británicas Hannah Mills y Elidh McIntyre, con una puntuación de 38 unidades (se suman los puntos según el lugar de cada regata, la menor puntuación significa mejor desempeño).

En su balance, Lourdes, que ayer llegó a Ezeiza, señaló que ambas compañeras del barco están “contentas porque dimos todo y podríamos haber estado más adelante, pero así se dieron las cosas. Igual estamos bien con todo el proceso que hicimos, no pudimos hacer más, así que volvemos tranquilas a Argentina”.

Ayer, Lourdes fue recibida por parte de su familia en Buenos Aires, lugar donde reside, y adelantó que por lo pronto no vendrá a Misiones, pero seguramente más adelante se pegará una vueltita para recibir los abrazos de sus seres queridos.

“Mejoramos y se notó”

La posadeña, que fue la única clasificada de la provincia en los Juegos Olímpicos -en los paralímpicos serán tres-, agregó que las emociones conquistadas en esta semana serán de aprendizaje.

“Estuvo muy bueno, nos divertimos mucho y aprendimos bastante. Fue un campeonato en que los resultados no acompañaron mucho, empezamos con dos descalificados y en algunas regatas veníamos bien, más adelante, y por errores fuimos perdiendo puestos, pero nos quedamos con que mejoramos y eso se notó. Andábamos bien en velocidad y mostramos que teníamos el nivel para estar ahí”.

Y ahondó que simplemente “nos equivocamos en cosas y a ese nivel nadie perdona nada, ningún error y te pasan por arriba los barcos; eso fue lo que nos pasó”.

La vela, al estar alejada del centro mismo de la ciudad, tenía su propia villa olímpica, pero el martes, ya sin regatas, Lourdes y Belén pudieron ir a la villa en la que se alojó el resto de las delegaciones del mundo y conocerla.

“Fuimos a la villa a la noche, conocimos un poquito, es muy linda, por suerte pudimos verla un ratito y estuvo muy bueno”.

En sus días de regatas, Lourdes decidió estar alejada de las redes sociales para estar enfocada, pero en Posadas tuvo un ‘representante’: su papá Adolfo, también regatista, que fue centro de varias notas periodísticas y su hija se lo tomó con mucho humor.

“Mi papá se hizo famoso, me reía mucho porque todo el mundo le mandaba mensajes y le pedía notas, ¡qué suerte que le respondió a todos! -risas-. Yo estuve intentando estar medio alejada del tema, sólo hablaba con la familia y nada más, poco uso de redes sociales para mantenerte más concentrada”.

Asimismo, la oriunda de la Tierra Colorada retribuyó las muestras de afecto. “Muchas gracias a toda la gente, me llegaron saludos de personas con las que por ahí no hablo hace un montón o de conocimos de mis papás y todos me decían que estaban muy orgullosos de que los estaba representando, así que mil gracias a todo Misiones por el apoyo la verdad que se sintió su presencia y compañía”.

Lourdes y Belén lograron el pasaje olímpico en febrero del 2020 al ser campeonas sudamericanas en Mar del Plata; y recién este año lograron competir en torneos internacionales previo a los Juegos. Primero fueron 18ª en el Mundial de Portugal y en el Grand Prix también en misma sede. Y ayer confirmaron que le pusieron el moño a esta travesía juntas ya que fue su último campeonato en 470, “ya que el barco para los próximos Juegos es mixto. No sabemos bien qué vamos a hacer en el futuro, pero sin dudas este fue sólo el primer paso en nuestra carrera deportiva”.