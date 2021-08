Abren 4 vacunatorios para combinar dosis y otro para la pediátrica

viernes 06 de agosto de 2021 | 6:07hs.

Ayer empezó a funcionar en el Hospital Pediátrico ‘Doctor Fernando Barreyro’ un nuevo vacunatorio contra el coronavirus para niños y adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo.

Al ser un centro de salud de referencia en Misiones, por donde pasan hasta 400 niños por día, el objetivo es captar a aquellos con patologías de riesgo contempladas en la convocatoria y vacunarlos.

“Pusimos nuestro vacunatorio en coordinación con la escuela hospitalaria. Hablamos con la dirección de la escuela para que nos cedan el espacio para que podamos vacunar a nuestros jóvenes de entre 12 y 17 años una vez que hayan tenido su consulta médica. Son pacientes pediátricos con factores de riesgo o comorbilidades”, señaló a El Territorio el médico Gustavo Puentes, director del hospital.

La escuela a la que hace referencia es la número 7 ‘Rodolfo de la Vega’ y está en el patio del hospital, al lado del estacionamiento, y por la pandemia de Covid-19 redujo sus actividades o las trasladó a la virtualidad. Por ello acondicionaron ese espacio para que, al menos por un tiempo, funcione como vacunatorio.

“Los chicos vienen al hospital, son atendidos por los especialistas, y si están en condiciones el especialista les genera un certificado médico y se vacunan en el predio. Lo bueno de esto es que estamos anulando las oportunidades perdidas”, destacó.

En el lugar, que funciona de 6 a 12, se aplican las dosis aprobadas para la población pediátrica, que son las del laboratorio estadounidense Moderna.

Según explicó el director del nosocomio, al final de la mañana, si sobran dosis, se abre la aplicación para otros chicos sin patologías de riesgo.

“Cuando se abre una vacuna, todas las dosis se tienen que consumir en un tiempo determinado, entonces, a partir de las 11 de la mañana, los chicos de entre 12 y 17 años que se acerquen para ver si hay excedente o sobran vacunas que no fueron aplicadas, serán colocadas en forma espontánea. Quizás a las 11 de la mañana tenemos abierto un frasco que trae diez o quince dosis, no completamos con los chicos con factores de riesgo y entonces en ese horario se pueden aplicar dosis a otros chicos que no son de riesgo”, aclaró.

“Nosotros tenemos como meta apurar el proceso de vacunación y detectar a aquellos que tienen factores de riesgo y aún no se vacunaron. Ganar tiempo y mantener nuestro estado epidemiológico”, comentó al hacer mención que al hospital llegan a diario niños de toda la provincia para consultas o tratamientos y están tras esos chicos para lograr inmunizarlos.

“Entre consulta espontánea en guardia durante las 24 horas tenemos un rango de entre 180 y 200 pacientes. Pero en forma diaria, en los consultorios externos de especialidades, hay unos 200 pacientes más que son turnos programados para controles neurológicos, cardiológicos, neumonológicos, etcétera, y a esos pacientes que vienen para sus controles de enfermedades crónicas los queremos captar y vacunar”, indicó.

Asma y diabetes

Además del hospital pediátrico, que se sumó ayer, en la capital misionera funcionan otros tres vacunatorios donde se aplican dosis a niños: el Polideportivo Finito Gehrmann, el Imefir del barrio Yacyretá y el Espacio Multicultural del cuarto tramo de la Costanera. Además, cada localidad de la provincia designó espacios similares.

En diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, Lilian Tartaglino, secretaria de Salud de Posadas, indicó que diabetes y asma son las principales patologías que tienen los niños y adolescentes que sacaron turno para vacunarse. Sin embargo, también vacunaron a chicos con “fibrosis quística, pancreatitis, insulinodependientes, trasplantados, oncológicos, con HIV, cardiópatas, chicos con enfermedades neuromusculares. Son muy variadas las enfermedades crónicas que afectan a los niños y que por lo tanto le corresponde la vacunación”.

“En Posadas se estiman unos 25 mil chicos con factores de riesgo, pero puede haber más porque hay enfermedades que no son de registro obligatorio”, comentó Tartaglino, al tiempo que agregó que todos los que sacaron turno cumplieron con la cita.

Consultada sobre si se vacuna o no a menores de 18 años sin factores de riesgo, sostuvo: “El primer día hubo chicos con turno sin comorbilidades y la orden fue vacunar a todos los que pidieron turno y fueron registrados. Lo que pedimos es un llamado a la conciencia social y que entiendan que los que tienen prioridad son aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad complicada”.



Circulación de virus respiratorios

Consultado sobre cuáles son las enfermedades respiratorias prevalentes actualmente en niños, el director del Hospital Pediátrico, Gustavo Puentes, contó: “En este momento, como todos los inviernos, hizo su aparición la bronquiolitis y el virus sincitial respiratorio, pero no tenemos un aumento importante en el índice de bronquiolitis. Sí tenemos lo habitual, que son las enfermedades respiratorias altas como la rinorrea y el síndrome gripal; eso, con estos cambios de tiempo son virus que empezaron a aparecer, pero estamos aceptablemente en un número habitual”.

Por otro lado, hizo mención a la baja convocatoria que tuvo la inscripción a las residencias médicas para formarse como pediatra. De 20 cupos disponibles sólo se cubrieron seis. En ese sentido, se esperanzó en que se reabra la convocatoria para mejorar los números.

“Habitualmente, una vez que vemos el número de inscriptos, siempre abre un segundo y a veces hasta tercer llamado. Entonces damos tiempo también a que esos médicos recién recibidos vuelvan a ver la oferta que tenemos en Misiones para pediatría. Estamos a la espera de eso”, cerró.



Llegan otras 42 mil vacunas de Moderna

Comenzaron ayer a distribuirse 1.514.940 dosis de la vacuna Moderna, que llegarán a las 24 jurisdicciones entre hoy y mañana.

Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Misiones le corresponderán 42.000 dosis.

En principio la provincia seguirá vacunando con la vacuna estadounidense a niños de 12 a 17 años, aunque no se descarta, una vez cubierta esa población, empezar a combinar la primera dosis de Sputnik V con Moderna en mayores de 18 años.

Esto se debe a que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció el miércoles que, en base a los datos preliminares de los análisis interinos del estudio colaborativo de intercambiabilidad de vacunas contra el Covid-19 y la experiencia internacional, se ofrecerá Moderna y Astrazeneca para completar los esquemas de manera optativa. Esto permitirá completar esquemas en forma más rápida, sobre todo en mayores de 50 años, y aprovechar las oportunidades de vacunación en un contexto de aumento de la circulación mundial de la variante Delta, que posee una mayor capacidad de transmisión.