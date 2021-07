La vacunación anticovid a menores de edad comenzará el martes 3 de agosto en Misiones

viernes 30 de julio de 2021 | 14:59hs.

El inicio del operativo nacional de vacunacion a menores de edad que tengan patologías de riesgo o discapacidad se pasó del lunes 2 al martes 3 de agosto, en todo el país. "En Misiones también estamos ultimando los detalles para empezar el martes 3 de agosto la vacunacion con Moderna a niños y adolescentes", confirmo a El Territorio el subsecretario de Salud de la provincia, Héctor Proeza.

El cambio de fecha -de lunes al martes- se debe a que algunas jurisdicciones no terminaron de recibir las dosis necesarias para comenzar el operativo de inmunización. Por ese motivo se decidió empezar martes, para dar tiempo a la organización logística en todas las provincias y que no haya lugares que empiecen antes y otros después. La idea oficial es que arranque en todo el país al mismo tiempo.

"En Misiones hasta el momento tenemos preinscriptos 3.550 menores de edad para iniciar la vacunacion. De esa población vamos a estar comunicando en estos días los que empiezan el martes y así sucesivamente el resto de la semana, hasta llegar a todos", preciso Proeza.

La decisión de inocular a menores de edad que presenten patologías que lo expongan a padecer formas graves de Covid-19 fue tomada el martes pasad por las autoridades sanitarias de todo el país.

La medida fue adoptada en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) que nuclea a los ministros de Salud de todas las provincias. En la oportunidad también se decidió realizar esta vacunación con las dosis de la vacuna Moderna donada por el gobierno de Estados Unidos.

Sigue la inscripción en Alegra Med

Cabe recordar que en la tarde de ayer llegaron a Misiones 25.200 dosis de la vacuna, en tanto que la preinscripción continúa por la app Alegra Med Misiones.

En el caso de aquellos menores, en los que sus padres o tutores realicen la inscripción, deben recordar que al momento de cargar los datos personales en la aplicación se deben colocar los datos del menor que solicita la preinscripción.

Es importante remarcar que una vez que tengan el turno y se presenten en el vacunatorio deben exhibir certificado médico y resumen de historia clínica de quien solicitó la vacuna, o certificado único vigente en el caso de los discapacitados.

De esta manera, la vacunación en este grupo etario incluirá en una primera etapa personas de entre 12 y 17 años con las siguientes condiciones:

-Diabetes tipo 1 o 2.

-Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

-Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

-Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

-Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

-Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

-Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

-Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

-Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

-Personas con tuberculosis activa.

-Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

-Síndrome de Down.

-Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

-Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

-Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

-Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

-Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

-Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.