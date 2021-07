Empieza la inscripción y desde el lunes vacunarán a chicos de 12 a 17 años

miércoles 28 de julio de 2021 | 6:07hs.

El próximo lunes 2 de agosto se comenzará a vacunar contra el Covid-19 en Misiones a los menores de edad que estén comprendidos entre los 12 y los 17 años y que padezcan alguna enfermedad o discapacidad que los exponga a ser de riesgo ante un posible contagio del Sars-Cov-2.

Se trata de una población de aproximadamente 33 mil niños y adolescentes de los 77 municipios misioneros. Algunos serán ubicados en sus domicilios, otros en los hospitales a los que concurren y otros irán a los vacunatorios habilitados en toda la provincia.

La novedad fue comunicada ayer a El Territorio por el subsecretario de Salud de Misiones, Héctor Proeza, quien viajó a Buenos Aires para participar de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) donde se decidió empezar esa vacunación el lunes 2 de agosto en forma simultánea en todo el país con la vacuna del laboratorio estadounidense Moderna.

“Acordamos que la vacunación en los menores de 18 tenga la misma característica que en los adultos. Que se empiece en todo el país al mismo tiempo y para eso el fin de semana se distribuirán las dosis de Moderna a todas las provincias para que el lunes por la mañana arranquemos con la campaña en la población priorizada entre los 12 y los 17 años”, explicó Proeza.

Con ese objetivo, hoy comienza la inscripción en la app Alegra Med Misiones.

“Tener un hijo con alguna enfermedad es una situación difícil para las familias y no queremos sumarle complicaciones. Por eso pedimos que el que pueda inscribirse lo haga porque es mejor para la organización. Pero también sabemos que hay gente alejada de las ciudades, en zonas rurales, y que no sabe cómo hacer estas inscripciones digitales. Que no se preocupen que estamos pensando en llegar a ellos a sus domicilios para que reciban la vacuna”, señaló Proeza.

El funcionario provincial dijo que “ahora más que nunca hay que apelar a la solidaridad de nuestra gente y al sentido del respeto al otro. Quien sepa que hay un joven discapacitado o con alguna enfermedad cerca de su casa, que si pueden anotarlo en Alegra Med, es mejor pero si no avisar para que podamos llegar a él”.

También se acudirá en busca de aquellos que no puedan trasladarse.

El subsecretario indicó que así como a las embarazadas para recibir la vacuna se les pedía un certificado de su médico, en el caso de los menores de edad se va a requerir alguna historia clínica o certificado que avale la patología que padece.

Con respecto a la cantidad de vacunas de Moderna que llegarán a Misiones, Proeza dijo que “en este primer envío se mandará lo necesario para aplicar la primera dosis a toda la población menor de edad priorizada. Luego, cuando se cumpla el mes de esta primera inoculación se procederá a realizar el segundo envío con las segundas dosis para completar el esquema hacia fines de agosto”.

Con respecto a las características de manejo y conservación de la vacuna Moderna, Proeza sostuvo que “cuando esta en depósito la dosis requiere temperatura de -15 a -50 grados, pero cuando se proceda a la distribución para la inoculación ya se puede conservar en heladera común donde se mantiene por 30 días. Por lo tanto la idea es que llegue a Misiones y se empiece a vacunar el lunes”.

También destacó que “en la reunión del Cofesa hubo un clima de mucho entendimiento en avanzar lo más rápido posible en esta vacunación a niños y jóvenes porque sabemos que al tener estas patologías son blanco de una infección severa en caso de contagio”.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se informó que el criterio de distribución de la vacuna Moderna se realizará en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), luego de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendara la autorización correspondiente para su uso en personas de 12 a 17 años.

Así, desde hoy empezarán a distribuirse en todas las jurisdicciones del país 901.040 dosis de la vacuna Moderna, del total de 3.500.000 que fueron donadas a la Argentina por Estados Unidos, para iniciar el esquema de inoculaciones de la franja poblacional de 12 a 17 años.

Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Misiones le corresponderán 25.200 dosis en esta primera etapa.



La inscripción comienza hoy en Alegra Med

Desde hoy queda habilitada la app Alegra Med Misiones para inscribir a menores de 12 a 17 con enfermedades de riesgo o discapacidad y que reciban la vacuna contra el coronavirus. En el caso de aquellos menores en los que sus padres o tutores realicen la inscripción, deben recordar que al momento de cargar los datos personales en la aplicación, se deben registrar los datos del menor, y no del adulto o tutor a cargo.

Sin embargo, desde Salud Pública se aclaró que se buscará a todos los menores con factores de riesgo para así poder vacunarlos, incluso a aquellos que no hayan podido anotarse o tengan dificultades para hacerlo.

Quiénes tendrán prioridad para vacunarse

Se decidió que la vacunación incluirá en una primera etapa personas entre 12 a 17 años con:

1Diabetes tipo 1 o 2.

Obesidad grado 2 y grado 3.

Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

Personas que viven con VIH.

Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

Personas con tuberculosis activa.

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Personas con Síndrome de Down.

Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

Gestantes de 12 a 17 años con indicación médica.

Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

Personas con pensión de Anses por invalidez aunque no tengan el CUD.

Personas con pensión de Anses por trasplantes aunque no tengan el CUD.