Qué ver, leer y escuchar

miércoles 28 de julio de 2021 | 6:00hs.

La guerra del mañana

Amazon Prime

El mundo se paraliza cuando un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el 2051 para entregar un mensaje urgente: La humanidad está perdiendo la guerra contra alienígenas. La única esperanza es que los ciudadanos del presente se transporten al futuro

En pocas palabras

Netflix

Una variedad de problemas que impactan la vida de las personas como la ética de la ingeniería genética, la desigualdad racial y la monogamia. Una serie documental e investigativa dirigida por Joe Posner y Ezra Klein.

Perfectos mentirosos

Alex Mirez

Jude acaba de llegar a una de las universidades más elitistas del mundo, pero ya se ha dado cuenta de que ahí todo se mueve alrededor de las fiestas, los rumores y los romances entre estudiantes. Y que todo eso gira en torno a los hermanos Cash. Ella cambiará las reglas del juego.

La ciencia de las emociones

Federico Fros Campello

Los secretos del cerebro y sus sentimientos. La ciencia de las emociones es apasionante. Está sucediendo ahora mismo. Todos los días se hacen nuevos descubrimientos, se revelan viejos trucos y el espectáculo de nuestras experiencias humanas te vuelve a convencer.

Don’t got yet

Camila Cabello

Camila compartió en las redes su nueva canción y video. Desde 2019, los fans no disfrutaban de un nuevo tema de la artista cubana. El single se destaca por su ritmo, donde se aleja del mundo pop para meterse con otros estilos como el flamenco.

Dynasty

Yandel - Tainy

Después de 16 años de amistad, Tainy y Yandel lanzan su nuevo disco juntos.

El álbum “Dynasty” detalla intencionadamente esta unión festiva, utilizando referencias del campeonato de baloncesto para sus visuales y su merchandising exclusivo.