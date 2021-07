Se mantendrá a corto plazo la sequía y anuncian nuevas heladas

martes 27 de julio de 2021 | 6:04hs.

Desde junio de 2019, el fenómeno de La Niña predomina sobre la región y trajo consigo un fuerte déficit hídrico. Los primeros efectos de la falta de lluvias se sintieron en los cultivos anuales, ganadería y té con pérdidas de hasta el 50% en las cosechas. Ahora, la situación se agudizó dada la bajante de los ríos y las escasas precipitaciones que se registraron en los últimos meses. Como informó El Territorio días atrás, en dos años llovió un 25% menos por debajo del promedio habitual.



Los pronósticos a corto plazo no son para nada alentadores. Según proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera el desarrollo de una nueva etapa de La Niña, de menor intensidad comparada con el registrado el año pasado, aunque se extendería al menos hasta otoño de 2022.



“Realmente se fue profundizando la sequía, que fue extraordinaria, y por supuesto es causante de la baja de los ríos en todos los cursos de la cuenca del Plata, y es lo que vemos con todos los ríos que rodean a Misiones”, mencionó Daniel Fernández Cata, titular de la Dirección de Alerta Temprana en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Luego agregó que “las proyecciones a largo plazo apuntan a una disminución de las precipitaciones, que serán cada vez más irregulares y violentas y extremas”.



Atribuyó esta situación de déficit hídrico y de la bajante de los ríos al efecto del cambio climático.



Vuelven las heladas

Ayer se registraron precipitaciones en diferentes puntos de la provincia, aunque, por supuesto, no resultan suficientes para revertir la situación. Las lluvias llegaron acompañadas de fuertes tormentas eléctricas



Fernández Cata detalló que “como consecuencia de un ingreso de aire polar, nos quedarán por varios días temperaturas muy bajas. En Posadas, por ejemplo, para el miércoles (por mañana) habrá temperaturas de 3º e incluso más bajas. En el resto de las provincias habrá temperaturas más cerca a cero y no se descarta el registro de heladas”.



Hasta el viernes se espera que las temperaturas mínimas en la provincia sean de un dígito.

