Encarnación: la mayoría de los internados no estaba vacunado

jueves 22 de julio de 2021 | 6:04hs.

En una conferencia de prensa desde el Hospital Respiratorio de Encarnación IPS, la médica Mirna Irala destacó ayer como alentador que actualmente no hay pacientes con Covid-19 en lista de espera para ingresar a la terapia intensiva o para utilizar equipos de alto flujo de oxígeno, como pasaba semanas atrás.



“Esta semana es más alentadora que semanas anteriores. Todos los pacientes que están internados en este momento tienen todo el equipamiento que necesitan”, señaló la profesional de salud.



Sin embargo, afirmó que no es momento de relajarse, ya que pese a que no están llegando pacientes graves con coronavirus, todas las camas de terapia intensiva están ocupadas.



“Tenemos 91 pacientes internados y las 18 camas de terapia intensiva están ocupadas”, dijo ante los medios encarnacenos. En ese sentido, pidió a la población que aún no lo hizo, que se vacune y que continúe aplicando las medidas sanitarias vigentes como uso de barbijo, alcohol en gel, distanciamiento y lavado frecuente de manos.



Consultada sobre las personas que están internadas actualmente en ese centro de salud, sostuvo: “La mayoría de los pacientes internados son adultos mayores de 60 años, muchos de los cuales no estaban vacunados”.



“Nosotros le preguntamos por qué no se vacunaron y muchos sostienen que es por cuestiones personales. Otros recibieron una sola dosis”, señaló.



Y agregó: “Por eso le recordamos que tiene que pasar un tiempo prudencial después de vacunarse para que el cuerpo genere anticuerpos”, precisó.



Vacunación

Hasta ayer, 1.500.000 paraguayos ya habían recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid. De esta cifra, 545.360 fueron inoculadas la última semana y 45.500 de ellas fueron inmunizadas en el megavacunatorio Rubén Dumot, ex Aratirí, cercano a la capital, Asunción.



Además, ayer la vacunación arrancó en personas de 20 años cumplidos y más según terminación de cédula de identidad.



Por otro lado, la Cancillería paraguaya informó que el Gobierno de España anunció que donará al país 252.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. El lote estaría arribando en unos 15 días a través del mecanismo Covax.



En tanto, el ministro de Salud de Paraguay, Julio Borba, se encuentra en Estados Unidos negociando más dosis Pfizer y también preve reuniones con los responsables de las vacunas Janssen y Moderna.



El vecino país, que desde ayer exige realizar cuarentena a los viajeros que llegan desde el exterior, recibió un millón de vacunas del laboratorio Pfizer en concepto de donación y son las que actualmente se están aplicando masivamente en todo ese país que hasta el último reporte tuvo cerca de 450 mil contagios de coronavirus.