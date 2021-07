Lightyear One, el auto eléctrico con autonomía superior

martes 20 de julio de 2021 | 6:00hs.

Los vehículos eléctricos parecen ser la mejor solución para erradicar la dependencia del sistema a combustión interna y los diferentes daños ambientales que estos generan.



No obstante, pese a que los avances más significativos de esta tecnología se vienen dando hace años, hasta el momento uno de los principales puntos en contra a resolver es la autonomía del vehículo, puesto que suele resultar insuficiente la distancia que recorre el artefacto de transporte eléctrico (auto, moto, patineta, monopatin, entre otros) con una sola carga de batería.



Por citar un ejemplo, una moto eléctrica con un motor de 450 W y una batería de Litio de 48V-24 Ah logra alcanzar una autonomía de 60 -80 KM por cada carga de 4-6 horas.



En este sentido, la industria automotriz lleva años trabajando en las mejoras de las baterías en sus vehículos, y finalmente en el 2021 logró celebrar lo que parece ser el fin de una de sus mayores preocupaciones.



La empresa holandesa Lightyear consiguió que su nuevo modelo, el Lightyear One, recorriera un total de 710 km sin necesidad de pausa para recargar la batería. Esta cifra corresponde a poco menos del triple de la capacidad autónoma de los automóviles eléctricos convencionales.



El vehículo se desplazó a una velocidad de 85 km/h durante casi 9 horas seguidas. El resultado superó las expectativas, dado que en la actualidad los coches eléctricos más sofisticados del mercado consumen alrededor de un 50% más de energía a esta velocidad.



Durante las evaluaciones, el Lightyear One consumió en promedio unos 83 vatios por cada kilómetro en un recorrido que no contó con acelerones, se realizó bajo un espacio controlado y llevó una sola persona a bordo.



Según reveló la empresa, el secreto de este auto está en el techo que permite la recarga por medio de energía solar. Ante el logro alcanzado, en conferencia de prensa, afirmaron que: “Esta primera prueba de validación representa un gran paso para nosotros, así como para la industria, ya que llevamos la eficiencia energética de los vehículos eléctricos al siguiente nivel”.



Se espera que el Lightyear One esté disponible en el mercado en la primera mitad de 2022. Se estima que costará alrededor de 177 mil dólares en Estados Unidos, mientras que en países europeos su valor será de unos 150 mil Euros.



El desarrollo de esta tecnología avanza a pasos agigantados, sin embargo, por el momento la adquisición de estos medios de transporte aún están al alcance de unos pocos, puesto que mantiene un alto costo en el mercado- su valor ronda los seis millones de Pesos en Argentina-.



Lightyear, a través de estos cambios, busca aminorar el precio de estos vehículos a la vez que dotarlos de mayor autonomía.