Asesinaron a tiros a comerciante y su esposa fue detenida como sospechosa

domingo 18 de julio de 2021 | 6:05hs.

Un comerciante de 56 años fue asesinado el viernes por la noche de tres disparos dentro de una vivienda en la localidad de Alberdi y durante las primeras horas de investigación por parte de la Justicia la tesis de un presunto robo fue la primera en ser incorporada entre los pesquisas. Más aún cuando la propia pareja del fallecido fue la que denunció ante la Policía el faltante de unos 60.000 pesos que tenía en su poder el vendedor. Por si fuera poco, la dueña de casa además narró que vio momentos posteriores al crimen a un desconocido dentro de su casa y que tuvo que salir huyendo para no correr con la misma suerte que su esposo.



Pero con el trascurso de las horas, y luego de detectarse que no coincidían algunos detalles dados por la esposa del fallecido con las pericias preliminares realizadas en el lugar del hecho, la versión del robo se desmoronó. Más aún cuando el supuesto dinero que habría sido robado fue encontrado en una habitación de la misma propiedad.



Por todo esto, se dispuso la detención de la mujer, quien por estas horas es la principal sospechosa en el crimen.



De acuerdo a lo indicado por voceros policiales que intervienen en la investigación, la víctima fue identificada como Mario Miguel Stasiak (56) y el hecho se produjo cerca de las 22.15 del viernes en su chacra del lote 15 de Colonia Tacuara.



Efectivos de la comisaría de Alberdi tomaron conocimiento del suceso aproximadamente una hora más tarde y la primera en dar su versión de los ocurrido fue la pareja del comerciante, Lidia Elizabeth M. (56).



De acuerdo al relato aportado por la mujer ante los investigadores, su esposo había llegado minutos antes a la casa luego de ausentarse varias horas en la capital provincial, donde estuvo vendiendo verduras.



Y recordó que en un momento dado, mientras estaba en la cocina, escuchó tres fuertes estruendos que venían desde el living.



Siempre desde el relato dado por la mujer, apenas unos segundos después se topó con un desconocido que llevaba puestas prendas de vestir oscuras. Y por temor a un posible ataque hacía ella, corrió desesperadamente a pedir ayuda por el patio frontal de la propiedad.



De acuerdo a los voceros consultados por este medio, el cuerpo de Stasiak fue encontrado en el piso de la sala de estar.



Según el informe del médico policial que intervino en el lugar se constató que tenía tres orificios de bala en el cuerpo. Dichos proyectiles impactaron en el lado izquierdo del cuello, zona dorsal izquierda del tórax y el muslo de la pierna derecha.



También se advirtió dentro de la morada un importante desorden en placares y mobiliario. Y según agregó la mujer ante la Policía, unos 60.000 pesos en efectivo que la víctima guardaba en el bolsillo de una campera habían desaparecido.



A partir de esto, integrantes de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones comenzaron a trabajar en conjunto con la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II.



Mediante el repaso de los aportes dados por la dueña de casa se detectaron varias incongruencias que no cerraban con las circunstancias descriptas en relación al hecho.



Por ello se dispuso que se le practique una prueba de guantelete de parafina a la mujer para establecer si manipuló armas de fuego.



Durante una requisa más exhaustiva hecha ayer por la mañana dentro de la propiedad, los pesquisas encontraron escondida dentro de una cocina a leña un arma calibre 22 que presumiblemente habría sido utilizada en el hecho.



Por si fuera poco, en una de las habitaciones de la misma casa se halló la billetera de Stasiak con 12.000 pesos en efectivo.



Con esto último quedaría desestimada la versión del robo brindada por la mujer, y si bien no se puede descartar ninguna hipótesis, por lo pronto la pareja del comerciante es la única sospechosa que tiene la pesquisa, añadió una fuente consultada por este medio.



Además, se espera que en las próximas horas se puedan obtener los resultados de la autopsia solicitada por el médico policial a los fines de confirmar en qué circunstancias se produjo el ataque a tiros.

En cifras

$60.000 Fue la cantidad de dinero que en teoría se habrían llevado los homicidas tras el ataque, aunque ayer se halló en la misma casa la billetera de la víctima con dinero.