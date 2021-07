El filme sobre la vida de Celine Dion fue ovasionado en Cannes

sábado 17 de julio de 2021 | 6:00hs.

Desde esta semana se lleva a cabo el tan conocido Festival Internacional de Cine de Cannes.



Allí, la película no autorizada sobre Celine Dion recibió una ovación de cinco minutos.



La biopic está protagonizada por su directora, Valerie Lemercier, de 57 años. La cineasta interpreta a la cantante en cada etapa de su vida, incluida su infancia.



Se estrenó fuera del concurso.



‘Aline’ se describe en su tráiler como una ficción inspirada libremente en la vida de la cantante canadiense. El personaje que interpreta Lemercier se relaciona con un hombre mucho mayor, mientras que la propia Dion se casó con su mánager René Angélil, 26 años mayor que ella. También incluye algunas de las canciones más importantes dentro de la carrera de la artista. Su interpretación de “My Heart Will Go On” en los Oscar de 1998 se recrea en la película.



Al no conseguir Lemercier los derechos del nombre Dion, en el film se hace llamar Aline Dieu. “Esta película está inspirada en la vida de Celine Dion. Sin embargo, es una obra de ficción”, destacó la cinta en su presentación.