Estreno y pocas luces

sábado 17 de julio de 2021 | 6:05hs.

Boca empató de visitante con Unión de Santa Fe, 1 a 1, en el estadio 15 de Abril, en el partido que abrió anoche el torneo de la Liga Profesional.



Agustín Obando marcó para Boca a los nueve minutos del primer tiempo y empató Fernándo Márquez a los 36’ del segundo.



En una tarde/noche de reencuentro, el del entrenador de Boca Miguel Ángel Russo con el de Unión, Juan Manuel Azconzábal, a quien lo tuvo como zaguero cuando dirigió a Estudiantes (LP) en el ascenso a primera división en 1994, ambos equipos asumieron la apertura de la competencia con renovadas ilusiones.



Boca, siempre con el objetivo de estar bien en lo alto, abordó el compromiso inicial con una formación alternativa debido a que el próximo martes jugará en Belo Horizonte, Brasil, frente a Atlético Mineiro, en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores, en la que pugnarán por pasar a cuartos luego del empate (0-0) en la Bombonera.



Lo que no influyó para que los Xeneizes tomaran pronto el protagonismo de las acciones al predominar en el mediocampo, logrando la posesión de la pelota y ahogando al adversario contra su área.



Así, ya a los 6’ Boca avisó con un remate violento y rastrero de Alan Varela que exigió la intervención del arquero Sebastián Moyano.



Ese anticipo se hizo realidad 3 minutos más tarde, cuando el colombiano Jorman Campuzano cedió la asistencia para la entrada de Obando, quien definió con un tiro cruzado a la izquierda de Moyano, que esta vez no pudo evitar la caída de su valla.



Al pasar de los minutos y superado el sacudón inicial, Unión se rearmó y encaró el juego con mayor brío y más presión en la zona de gestación, con lo que equilibró el desarrollo y hasta, en algunos pasajes, pasó a dominar al elenco porteño.



Boca, que mantuvo el mayor predominio hasta promediar la etapa con los destacados juveniles Valentín Barco, de criteriosas proyecciones por su lateral izquierdo, y Aaron Molinas, de muy buen desempeño como volante derecho, hasta que fue desbordado por el rival.



Por eso, cuando las acciones fueron perdiendo lucidez por la intempestivas y bruscas actitudes de algunos protagonistas, el conjunto local enhebró una buena combinación con Juan Nardoni asistiendo la carga del misionero Ezequiel Cañete, cuya definición resultó desbaratada por el guardavalla Javier García (41’).



Y el final mostró mejor parados a los santafesinos, que tuvieron otra buena ocasión para llegar al empate con un tremendo cabezazo de Nicolás Cordero, que el guardameta boquense logró desviar al córner por sobre el travesaño.



El complementario mostró a los dirigidos por Azconzábal más adelantados y decididos para ir por la igualdad, ante los de Russo que fueron perdiendo el orden, en especial en la línea media.



En ese posicionamiento, Unión tuvo varias oportunidades para marcar su merecido empate, entre ellas otra incursión de Cordero que remató rasante entre varias piernas boquenses, controlando la situación García al retener el balón entre sus piernas (13’).



Ante ese criterioso envión local, Russo recurrió a varios cambios, entre ellos el de Cristian Pavón por el poco expresivo Nicolás Orsini y el del posadeño Esteban Rolón por Obando (dolorido por un golpe), para reforzar la contención en el medio, pero no le resultaron.



Por el contrario, Unión continuó insistiendo con diferentes variantes el asedio constante hacia el arco visitante y así con dos ingresados Imanol Machuca y Fernando Márquez, ex Crucero, encontró la fórmula para el empate.



El primero desbordó por derecha y lanzó un excelente centro para el espléndido cabezazo del Cuqui al ángulo superior izquierdo de la valla de García, que esta vez nada pudo hacer (36’).



Así los santafesinos conquistaron el empate tan merecido, dejando una promisoria imagen a futuro, ante un rival que pensó más en la Libertadores que en el inicio del certamen local, presentando a varios juveniles, entre ellos los debutantes Barco y Molinas, que paradójicamente fueron los que más rindieron al lado de los experimentados.

El dato

3

Son los misioneros que estuvieron en cancha ayer, dato que sienta un precedente histórico: Juan Portillo y Ezequiel Cañete en Unión, y Esteban Rolón en el Xeneize. Los tres con actuaciones regulares.