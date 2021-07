Misiones evalúa sumarse a combinar distintas vacunas contra el Covid-19

sábado 17 de julio de 2021 | 6:06hs.

La Provincia de Misiones está evaluando la posibilidad de sumarse a un estudio federal de combinación de vacunas contra el coronavirus. El objetivo es buscar evidencia científica local sobre el grado de protección que se logra cuando se aplican distintas marcas de vacunas en la primera y la segunda dosis.



El estudio busca saber si cuando se combinan vacunas de diferentes plataformas se logra igual, mayor o menor protección contra el Sars-Cov-2 que cuando se colocan ambas dosis del mismo laboratorio, que es como se estuvo haciendo en nuestro país desde que comenzó el plan nacional de vacunación contra el Covid-19.



La finalidad de la investigación federal es lograr información propia que sirva para ver si es posible acelerar el esquema de vacunación mezclando distintas marcas de vacunas a medida que vayan llegando al país, antes del ingreso de nuevas variantes más contagiosas y agresivas, como la Delta.



Para eso se convocará a las personas mayores de 18 años, que hayan recibido la primera dosis de Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm y que hayan pasado entre 30 y 60 días de esa primera inoculación, a quienes se les ofrecerá recibir la segunda dosis de alguna de esas tres vacunas de manera aleatoria, es decir, al azar.



La información fue confirmada a El Territorio por el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, quien además preside el Comité Científico, en el que se deciden -junto a infectólogos y epidemiólogos- las medidas sanitarias provinciales.



El funcionario explicó que “la idea es, después de aplicar los lotes de Sinopharm y Sputnik V que recibimos esta semana, hacer un relevamiento de qué cantidad de gente nos queda sólo con la primera dosis, porque esa es la población objetivo en la que podríamos avanzar en esquemas heterólogos”.



La palabra heteróloga hace referencia a la combinación de vacunas de distintas plataformas. Por ejemplo, una persona que recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V podría completar el esquema de la segunda dosis con AstraZeneca o Sinopharm.



La idea de avanzar por el camino de la combinación de vacunas no es nueva. Se está haciendo en otras partes del mundo y en la Argentina se está avanzando en la realización de un estudio nacional -al que se sumaría Misiones- para la evaluación de esquemas heterólogos de vacunación contra Covid-19.



Esta posibilidad de vacunar con dos marcas diferentes no sólo puede suplir faltantes de segundas dosis sino que también busca comprobar si realmente la vacunación es más efectiva cuando la segunda dosis es de una plataforma diferente a la primera, tal como explican algunos científicos.



“Hemos analizado, a partir de otros trabajos, que las mejores combinaciones se encuentran mezclando plataformas distintas. Y acá podemos hacerlo con Sputnik V y AstraZeneca, que son de la misma plataforma, combinándolas con Sinopharm”, señaló hace unos días a este medio el médico Guillermo Docena, de la Universidad Nacional de La Plata.



El especialista explicó que las tres vacunas contra el Covid-19 que se aplican en el país fueron diseñadas en base a dos plataformas: las basadas en el empleo de adenovirus (proteínas, fracciones de proteínas y virus completo muerto) como es el caso de la vacuna china de Sinopharm (virus muerto) y las basadas en el empleo de ácidos nucleicos (vectores virales) en Sputnik V y AstraZeneca.



Realidad

En otros países la combinación de vacunas ya es una realidad que promete buenos resultados.



Uno de los estudios de esquema heterólogo se realizó en España (CombiVacS) y fue recientemente publicado en la revista científica The Lancet. Allí se administró una segunda dosis de Pfizer a 448 personas que habían recibido la primera de AstraZeneca.



Luego de analizar la inmunogenicidad a través de la medición de anticuerpos neutralizantes y el seguimiento de los efectos adversos, los investigadores concluyeron que la combinación “indujo una respuesta inmune robusta, con un perfil de reactogenicidad (efectos adversos) aceptable y manejable”.



En el Reino Unido se está llevando adelante un estudio multicéntrico denominado Com-COV, cuya primera publicación salió en mayo en The Lancet.



En este artículo se informaban los resultados de reactogenicidad en forma inicial (tiempo corto desde la aplicación de las vacunas) de dos esquemas: uno con AstraZeneca como primera dosis y con Pfizer como segunda y otro esquema invertido.

Dónde se está realizando

España

En un estudio de esquema heterólogo se administró una segunda dosis de Pfizer a 448 personas que habían recibido la primera de AstraZeneca.

Reino Unido

Se está realizando un estudio multicéntrico denominado Com-COV.

Se administra AstraZeneca como primera dosis y Pfizer como segunda y viceversa.

Buenos Aires

La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires ya abrieron la convocatoria para mayores de 18 años que quieran ser parte del estudio de combinación.

Características del estudio que se hará en varias provincias