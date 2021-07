Malestar en Itacaruaré por oficina del Correo Argentino que está cerrada desde el comienzo de la pandemia

viernes 16 de julio de 2021 | 10:58hs.

La comunidad de Itacaruaré se encuentra molesta ya que desde el 17 de marzo del 2020 no cuentan con la oficina del Correo Argentina que cumple una función de vital importancia para realizar todo tipo de trámites.

José Álvez, intendente de la localidad, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y confirmó esta información, “la población debe trasladarse a otras localidades para realizar todo tipo de trámites. No tenemos novedades pese a gestiones, aunque hay veces que abre para pagos pero sigue cerrado y la gente recurre a reclamar a la municipalidad con justa razón y uno busca ser mediador hasta obtener una solución”.

“Esto no depende del ejecutivo municipal, se mandan notas pero no se obtienen respuestas, el Concejo Deliberante también ha presentado su queja. Se han agotado todas las instancias y plazos porque no nos atienden ni siquiera los teléfonos”, acentuó molesto.

Además apuntó que, más allá de los pagos que se realizan también cumple una función amplia, “estamos a 15 kilómetros de San Javier y no hay traslados por lo que recurren al municipio y se torna una situación difícil y estamos sin respuestas por parte de la empresa que nos tiene abandonados”.

“Itacaruaré cuenta con alrededor de 6 mil habitantes que están afectados y más aún las personas adultas mayores que cobran jubilaciones, pensiones que deben recurrir a sus vecinos para poder cobrar. También hemos colaborado como municipio para el traslado a San Javier o que traigan aquí a la gente para que se puedan hacer los trámites pero esa no es la solución porque sale todo mucho más caro”, concluyó.