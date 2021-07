Salieron desde Misiones con droga oculta en el tubo de GNC

viernes 16 de julio de 2021 | 6:03hs.

Dos hombres que salieron de Misiones con 9 toneladas de marihuana ocultos en un tanque de gas fueron detenidos por Gendarmería Nacional en la localidad correntina de Santo Tomé, consignaron ayer fuentes oficiales de la fuerza.



Según detallaron los voceros, el procedimiento se concretó el miércoles y estuvo a cargo de los uniformados del Escuadrón 57. La droga era movilizada en Peugeot 206 modelo 206 que fue detenido para un control de rutina en la intersección de las rutas nacionales 14 y 120, en cercanías a Gobernador Virasoro.



El coche tenía dos ocupantes, un ciudadano argentino y otro paraguayo, quienes manifestaron que salieron desde la tierra colorada con destino a la provincia de Córdoba. El vehículo tenía signos de haber sido reparado recientemente e incluso el paragolpes delantero aún no estaba pintado.



Ante esta situación, y luego de mostrar signos de intranquilidad los uniformados procedieron a la requisa, momento en el cual la situación casi de rutina se salió de los carriles de la normalidad.



Es que el ciudadano argentino intentó huir a pie, aunque los uniformados lo siguieron, redujeron y detuvieron en un monte lindante a la ruta. El hombre fue trasladado al Hospital Miguel Sussini por un cuadro y posterior diagnóstico de excitación psicomotriz y esquizofrenia.



Mientras tanto, el ciudadano paraguayo fue detenido y trasladado junto al vehículo al asiento de la Sección Virasoro con el objetivo de realizar una inspección minuciosa.



De esta forma, en presencia de testigos habilitantes, y con apoyo del can antinarcóticos “Paco”, terminaron por descubrir el cargamento.



Es que el can reaccionó rasguñando el equipo de GNC, por lo que los funcionarios comenzaron a cortar con una amoladora el tubo, logrando retirar de su interior 9 paquetes con una sustancia verdosa.



Al ser sometida a pruebas narcotest, estas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de nueve kilos 417 gramos.



Por el hecho intervino el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que dispusieron la detención de los involucrados en carácter de incomunicados, en infracción a la Ley 23.737. Además se dispuso el secuestro del estupefaciente, del vehículo y demás elementos de interés para la causa.